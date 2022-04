Trial 4X4: Rui Rocha e Pedro Campas permanecem invictos | AutoSport

A passagem do Campeonato Portugal de Trial 4×4 por Oliveira de Frades reforça a aposta do Município nos eventos de aventura e de contacto com a Natureza, aproveitando as potencialidades e cenários únicos da região de Lafões. O evento insere-se numa estratégia de longo prazo desta autarquia que pretende criar um polo nacional de eventos de aventura e descoberta do território. Eventos, que no fundo, projetam o concelho e beneficiam todos os seus agentes económicos. E por isso a 2ª etapa do CPT4x4 foi muito mais do que uma prova de trial. O fim de semana incluiu atividades para os mais novos, como insufláveis e um circuito de prevenção rodoviária, ações de sensibilização para a separação de resíduos e ainda a plantação de 40 árvores no local da prova, com vista à redução da pegada ambiental.

Team RJ69 invicta

Dentro de pista a dupla Rui Rocha e Pedro Campas (Team Rj69) voltou a dominar. Levam já duas vitórias em duas provas… tanto na classe Super Proto como em termos Absolutos. E se em Lordelo muito do sucesso tinha estado no Toyota e atrás do volante, em Oliveira de Frades muito do mérito foi do espírito aguerrido de Pedro Campas, que não se deixou dominar pelas duras subidas do circuito de Oliveira de Frades. São os líderes, isolados, do CPT4x4 2022.

A dupla António Henriques e Miguel Costa (Lucrofusão) bem se esforçou, mas não conseguiu ultrapassar o Toyota. Mas o piloto de Mangualde não deixou de reforçar como o seu navegador correspondeu às expectativas: “o Miguel esteve à altura dele. Esteve no seu melhor”.

A terceira posição, tanto em Absoluto como em Super Proto, foi para Daniel Carapau e Ruben Filipe (G&C Trial TEam XS5), uma das equipas mais inexperientes em competição, que finalmente começa a ganhar ritmo e entendimento com o Proto XS5.

Depois de 2 jornadas Rui Rocha domina a classificação absoluta com 50 pontos, seguido por Daniel Carapau com 29 e António Henriques com 28 pontos. São também os 3 pilotos, na mesma ordem, que lideram a classe Super Proto.

Classe Proto muito competitiva

Na classe Proto Luís Bacelo (Oficina Bacelo) voltou a subir ao pódio depois de um longo jejum. A adaptação ao Proto Oficina Bacelo tem levado o seu tempo, mas tudo parece agora no ritmo certo. Em Oliveira de Frades venceu com 1 volta de vantagem e sai desta etapa na liderança da classe.

António Silva e Tiago Santos (Canelas Pneus), campeões em classe desta categoria, continuam sem conseguir vencer em 2022. Depois dos problemas mecânicos em Lordelo, aqui em Oliveira de Frades o navegador Tiago Santos acusou as dificuldades da pista, num dia duríssimos para os homens do guincho..

Depois de uma primeira jornada livre de avarias, em Oliveira de Frades Rui Nunes e Sandro Almeida (Veículo Longo) tiveram muitas adversidades. Ficaram privados do bloqueio à frente, partiram a corda do guincho 3 vezes e ainda romperam o filtro do gasóleo

Extreme disputada a dois

António Moreira e André Neves (Valclima), depois da ausência na primeira jornada, regressaram às vitórias. Foram, inclusive, os recordistas de voltas à pista: 21 voltas em 2 horas 31 minutos e 21 segundos. Uma grande margem para os segundo classificado, Armando Sousa (Transgatão), que se ficou pelas 14 voltas.

Promoção muito disputada

Paulo Silva (Team Sequeiros) trocou o Suzuki Samurai por um Jeep e batizou o novo carro com uma vitória em Oliveira de Frades. Com 6 equipas em pista venceu com uma volta de vantagem para o segundo classificado. Sai de Oliveira de Frades na liderança do Campeonato de Promoção.

Carlos Teixeira (RC Automóveis) ficou na segunda posição, com 14 voltas.

A encerrar o pódio Pedro Pereira (Clean TT) com 12 voltas ao circuito.

Destaque ainda para as vitórias de Miguel Teixeira (Trepa Team) em FUN e Carlos Martins (Reciclopeças) em UTV.

O CPT4x4 está de regresso no fim de semana de 7 e 8 de Maio para mais uma estreia no calendário desportivo. Depois de a prova ter sido cancelada em 2020 devido à pandemia, finalmente Mangualde recebe uma jornada do Campeonato Portugal de Trial 4×4.