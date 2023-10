Toyota Gazoo Racing conquista títulos consecutivos do Mundial de TT (W2RC) | AutoSport

Depois do WRC, o W2RC, ou seja, o Mundial de Todo-o-terreno. A Toyota Gazoo Racing garantiu os três títulos do W2RC pela segunda época consecutiva. O Campeonato do Mundo de Ralis de 2023 (W2RC) chegou ao fim com o Rali de Marrocos, que serviu de 5ª e última ronda da temporada.

A relativamente curta etapa final de 152 km viu Nasser Al-Attiyah e o copiloto Mathieu Baumel terem um acidente que lhes pôs fim à época de 2023 do W2RC, mas a equipa já tinha assegurado um trio de títulos para o ano: Campeonato de Pilotos; Campeonato de Co-pilotos; e Campeonato de Construtores.

O Rali de Marrocos de 2023 contou com cinco etapas, com início na cidade costeira de Agadir e fim na cidade oriental de Merzouga. Para a TGR, o evento foi uma oportunidade para Nasser garantir o título de piloto pela segunda vez – uma vez que tanto o título de copiloto como o título de construtor já tinham sido conquistados com uma ronda de antecedência.

No que respeita ao Rali de Marrocos, a prova foi ganha por Yazeed Al Rajhi e pelo seu copiloto, Timo Gottschalk, num Toyota Hilux T1+ privado. A dupla conduziu uma corrida estável e limpa, para registar a sua primeira vitória no Rali de Marrocos, garantindo o segundo lugar no W2RC.

A temporada de 2023 do W2RC começou com o Rali Dakar, que serviu como a primeira ronda do campeonato mundial. Devido à sua duração e natureza extrema, o Rali Dakar oferece mais pontos do que qualquer uma das rondas subsequentes, e a vitória de Nasser e Mathieu estabeleceu uma base sólida para o resto da temporada. Infelizmente, não puderam completar a segunda ronda – o Abu Dhabi Desert Challenge – na sequência de um acidente na terceira etapa desse evento.

Na terceira ronda, a equipa da TGR lutou pela vitória no Rali de Sonora, no México. Conseguiram duas vitórias em etapas e dois segundos lugares, o que lhes deu um total de 51 pontos para o campeonato. Na quarta ronda, o Desafio Ruta 40, na Argentina a equipa TGR voltou a mostrar uma tenacidade notável, acabando por vencer quatro das cinco etapas do evento e garantindo assim mais 53 pontos para o campeonato. Agora, apesar de ter perdido a vitória final no Rali de Marrocos, a equipa colheu os frutos de uma época muito disputada.

Com o Rali Dakar 2024 a apenas alguns meses de distância, o foco irá agora mudar para os preparativos finais para este evento maratona, bem como para a temporada 2024 do W2RC.

Para Alain Dujardyn, Chefe de Equipa da TGR W2RC: “2023 foi um ano fantástico para a equipa TGR W2RC. Começámos por vencer o Rali Dakar e, após uma grande determinação e um excelente trabalho de equipa, conseguimos garantir os três títulos W2RC. Além disso, este é o segundo ano consecutivo de sucesso no W2RC para nós – um feito que estamos todos muito felizes por celebrar. Gostaria de agradecer sinceramente a todos os engenheiros, mecânicos, agências e patrocinadores envolvidos na nossa campanha de 2023. Sem os seus esforços colectivos, bem como os dos pilotos e co-pilotos, não teríamos conseguido atingir todos os nossos objectivos. Por último, gostaria também de agradecer a toda a família Toyota no parque de assistência, incluindo os pilotos privados que fazem campanha com os nossos carros. O seu desportivismo e camaradagem ao longo da época foram inigualáveis, e é um prazer estarmos sempre a ultrapassar os limites para melhorarmos juntos. A GR DKR Hilux T1+ provou mais uma vez a sua força e durabilidade, e estamos ansiosos por embarcar numa nova viagem com este magnífico carro em 2024 e mais além.”

“Para mim, ganhar um segundo título W2RC é uma sensação incrível. Tudo começou quando vencemos o Rali Dakar, em janeiro, mas agora, aqui, como duplo campeão W2RC, não posso estar mais feliz. Gostaria de agradecer à TGR e a toda a equipa que ajudou a construir e a manter a nossa GR DKR Hilux T1+ pelo seu trabalho árduo e forte apoio”, disse Nasser Al-Attiyah.