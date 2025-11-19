Toyota Gazoo Racing com novidades no Dakar 2026: Toby Price ‘oficial’…

O Toyota Gazoo Racing W2RC (TGR W2RC), atual detentor do título mundial do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA (W2RC), inicia a defesa do seu campeonato na prestigiada prova do Dakar Rally 2026, que decorrerá na Arábia Saudita entre 3 e 17 de janeiro. O destaque vai para a novidade do trio de veículos totalmente novos DKR GR Hilux, fortalecidos e atualizados para enfrentar as duras condições do rally.

Os pilotos sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings, que conquistaram o segundo lugar no Dakar 2025, voltarão a alinhar com o objetivo de subir um lugar no pódio, conduzindo o #202 DKR GR Hilux. O jovem talento norte-americano Seth Quintero, acompanhado pelo navegador Andrew Short, vai continuar a sua evolução após ter alcançado os 10 primeiros lugares na prova do ano passado, competindo com o #203 DKR GR Hilux. Toby Price, australiano bicampeão do Dakar na categoria motos, faz a sua estreia pela equipa TGR W2RC na categoria de automóveis, com o navegador Armand Monleón, numa aposta que promete ser forte.

Novo DKR GR Hilux: inovação e resistência

O novo DKR GR Hilux, desenvolvido pela equipa de engenharia parceira Overdrive, liderada por Christian Loriaux e Glyn Hall, apresenta um chassis tubular mais rígido e leve, bem como uma transmissão reforçada para resistir às cargas extremas do Dakar. O veículo foi projetado para melhorar a rapidez na manutenção durante o rally, um fator crítico para o sucesso na prova que envolve cerca de 5.000 km de etapas cronometradas e exigentes desafios no deserto saudita.

Calendário e ambições para 2026

O Dakar 2026 terá início e chegada no porto de Yanbu, passando por terrenos desérticos e dunas desafiadoras da Arábia Saudita, com um dia de descanso em Riade e duas etapas maratona, onde as equipas não contam com assistência externa. Esta prova inaugura um calendário de cinco eventos do W2RC em 2026, que inclui provas em Portugal, Argentina, Marrocos e Abu Dhabi.

Os pilotos da TGR W2RC expressaram otimismo e ambição para a temporada. Henk Lategan destacou a preparação intensiva e a vontade de melhorar o resultado anterior. Seth Quintero enfatizou o esforço coletivo da equipa e a sua confiança para lutar pela vitória. Toby Price confessou a emoção pela oportunidade de competir ao mais alto nível e a motivação derivada dos desafios e experiências passadas.