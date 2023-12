Todo-o-Terreno: Alteração dos intervalos de tempo entre os grupos no TT | AutoSport

O intervalo de tempo entre cada grupo que irá iniciar os prólogos nas provas de todo-o-terreno foi aumentado para, pelo menos, três minutos. Isto significa que o primeiro carro de um grupo subsequente não entrará num Setor Seletivo até que tenham decorrido, no mínimo, três minutos após o último carro do grupo anterior ter dado a partida na etapa.

Também a partir de 2024, o intervalo de partida entre concorrentes do mesmo grupo deve ser de, pelo menos, um minuto, e tem de ser idêntico.

As alterações foram introduzidas para evitar situações injustas na etapa de abertura das provas, em que o primeiro concorrente de um grupo corre o risco de ser atrasado por um carro muito mais lento de outro grupo que arranca imediatamente antes.

Vê-se isto suceder muito nos prólogos e isso é injusto para quem lhe “sai a fava” e vê, com isso, muito condicionada toda a sua restante prova, pois terá muitas mais ultrapassagens para fazer e não corre em igualdade de circunstâncias com os que em teoria seriam os seus concorrentes mais diretos.