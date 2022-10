Título Mundial de TT decide-se no Rally da Andaluzia: Al Attiyah ou Loeb? | AutoSport

Está à porta a decisão do Mundial de todo o Terreno, com o Rally da Andaluzia a decidir a competição. Nasser Al-Attiyah parte para a última prova com um avanço de 22 pontos para Sébastien Loeb, 144-122 com Yazeed Al Rajhi em terceiro com 100 pontos.

Menos de duas semanas após o final do Rallye de Marrocos, o Rally da Andaluzia prepara-se para receber a última ronda do primeiro campeonato mundial de rally-raid W2RC. Foi mesmo só atravessar o estreito de Gibraltar.

Um novo ‘bivouac’ em Dos Hermanas, perto de Sevilha, aguarda os concorrentes que partirão para 5 dias de competição, descobrindo 4 províncias andaluzas, 3 das quais até agora inexploradas pela prova.

A etapa final do primeiro campeonato mundial de rally-raid decidirá o resultado na categoria de carros entre Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e Loeb (Bahrain Raid Xtreme), “Chaleco” Lopez (Can-Am Factory South Racing) e Cristina Gutierrez (Red Bull Off-Road Junior Team) na classe T3, o trio South Racing Can-Am do Goczal-Baciuska-Jones na classe T4 e finalmente Sam Sunderland (Gas Gas Factory Racing) e os seus concorrentes Monster Energy Honda nas motos.

O Rally da Andaluzia tem agora uma nova base, o Grand Hippodrome da Andaluzia, com o troço de qualificação (10 km) intencionalmente disposto nas proximidades, pois permitirá aos fãs assistir mais facilmente ao espectáculo após duas edições realizadas à porta fechada devido à pandemia.

A rota em ‘trevo de quatro folhas’ irá então levar a caravana W2RC a descobrir metade das províncias da região: Sevilha (etapa 1B, 465 km), antes de tomar os percursos que serpenteiam pelas colinas da província de Málaga (etapa 2, 712 km), e depois província de Huelva (etapa 3, 463 km), antes de seguir para a ponta de Espanha para um fim de festa ao longo da praia na província de Cádiz (etapa 4, 439 km).

Autos: vantagem Nasser Al Attiyah

A batalha entre Sebastien Loeb e Nasser Al Attiyah, separados por um único ponto após o Dakar e o Abu Dhabi Desert Challenge, virou-se recentemente a favor do piloto da Toyota Gazoo Racing, no final do Rallye de Marrocos. Uma falha na direcção assistida do BRX Hunter do francês aumentou a distância entre os dois candidatos ao primeiro título do campeonato do mundo de Ralis Todo o Terreno da FIA.

O Qatari, que já tem cinco vitórias no Campeonato do Mundo (a antiga competição da FIA antes da criação do W2RC em 2022) e duas vezes vencedor do Rali da Andaluzia, está 22 pontos à frente do piloto do Bahrain Raid Xtreme.

Loeb (122 pontos) terá de ser perfeito se quiser bater o seu adversário (144 pontos) e conquistar um 10º título do campeonato mundial, mas mesmo, ser perfeito, pode não chegar, dependendo do resultado de al Attiyah. Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) vai tentar aproveitar algum deslize à sua frente para tentar vencer. Com 100 pontos, o saudita tem estado à sombra do duo da frente, desde o Dakar, mas sempre pronto a agarrar a sua oportunidade.

T3: Chaleco Lopez em ‘casa da Cristina’

A equipa Junior da Red Bull Off-Road mostrou as suas garras na terceira ronda do W2RC em Marrocos. Guillaume de Mevius, Cristina Gutierrez e Seth Quintero ganharam, cada um, uma etapa. O jovem piloto americano, com apenas 20 anos de idade, conseguiu mesmo a sua primeira vitória no W2RC, interrompendo o ‘impulso’ do piloto da Can-Am Factory South Racing, Francisco ‘Chaleco’ Lopez após os seus sucessos no Dakar e no Desert Challenge de Abu Dhabi. Globalmente, o chileno (182 pontos) ainda tem uma confortável vantagem de 28 pontos sobre o número um mundial de 2021 (154 pontos). Quintero (144 pontos) fechou a diferença e está agora apenas 10 pontos atrás do seu companheiro de equipa. ‘Chaleco’ Lopez sabe que os OT3 estarão lá se ele cometer o mais pequeno erro!

T4: uma cadeira para três

A classe SSV é, de longe, a categoria W2RC mais incerta. Os três primeiros da classificação geral estão a apenas 3 pontos um do outro! Marek Goczal (Rally Cobant-Energylandia – 152 pontos) assumiu a liderança geral de Austin Jones (Can-Am Factory South Racing – 150 pontos) que a tinha mantido desde a sua vitória em Jeddah, há nove meses.

Rokas Baciuska (South Racing Can-Am – 151 pontos), que venceu o Rallye du Maroc, encontra-se agora entre eles. Goczal e Jones estão em competição directa com o jovem lituano. As suas posições finais no Rallye du Maroc serão, muito provavelmente, parecidas com o pódio final do W2RC! Muita emoção nesta categoria.

Motos: Sunderland no controlo

Vencedor dos dois primeiros rounds, Sunderland (GasGas Factory Racing) deixou a vitória em Marrocos ao jovem Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) e fixou-se no quinto lugar. Mas isso não diminuiu a sua vantagem sobre Quintanilla (Monster Energy Honda) após o abandono do chileno na etapa 1 para terminar em 10º lugar em Agadir.

22 pontos separam os dois homens, 74 pontos para Sam e 52 pontos para Pablo.

Brabec na sua Honda aproximou-se perigosamente do seu companheiro de equipa.

Ao terminar no pódio em Marrocos, ele tem agora 50 pontos no quadro de pontuação, apenas dois a menos que Quintanilla. Se ‘Sundersam’ controlar a final, ele poderá estar a usar a sua 2ª coroa do campeonato mundial, depois da que conquistou em 2019.

No Rally2, Mason Klein (BAS World KTM Racing) já ganhou a sua classe em Agadir, assim como o Troféu Junior do Rally 2.

Em Dos Hermanas deve também receber a sua terceira distinção, o título de Rookie do Ano, atribuído pelo promotor. Um hat-trick perfeito! Na categoria quad, Alexandre Giroud (Yamaha SMX Drag’on), vencedor do Dakar, tem uma vantagem de 23 pontos sobre Jurav Varga (Varga Motorsport Team). O título deve logicamente ser disputado entre estes dois homens.

Muitos portugueses presentes

Como sempre, há muitos portugueses nesta prova. Logo começando com os recentes Campeões de Portugal de TT, #209, João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally), #214 José Gameiro/António Saraiva (Toyota Land Cruiser, Mracing Portugal) T2; #

217 Maria Luís/Manuel Navarro (Mini All4 Racing/MRacing Portugal); #309 Luís Portela Morais/David Megre (Ot3 Grallyteam), T3; #317 João Dias/João Miranda (Can-Am Maverick X3/Santag Racing Team) T3; #319 Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can-Am Maverick X3, SGS Car Racing), T3, #322 Helder Oliveira/Carlos Mendes (Brp Can-Am Maverick X3/SGS Car Racing), T3.

O programa

Na terça-feira 18 e quarta-feira 19 de outubro, as verificações administrativas e técnicas serão realizadas no Gran Hipódromo de Andalucía. A troço de qualificação ou prólogo (fase 1A) terá lugar entre as 14:00 e as 17:00 do dia 19 de outubro. A caravana W2RC partirá na quinta-feira, 20 de outubro, para quatro voltas em torno de Dos Hermanas. No total, 2078 quilómetros, dos quais 1176 quilómetros são ao cronómetro, aguardam a caravana W2RC, com a prova a terminar no domingo, 23 de outubro.