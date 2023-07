Tiago Reis na Baja Aragón: “prova onde vão estar alguns dos melhores pilotos mundiais de TT” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso vão estar na Baja Aragón, uma das mais prestigiadas provas de Todo-o-Terreno, pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas e a disputar entre 21 e 23 de julho na região de Teruel, Espanha.

“É uma prova onde mais uma vez vão estar alguns dos melhores pilotos mundiais de Todo-o-Terreno e é um orgulho ser parte deste lote de participantes, participando numa corrida com muita tradição, numa fase em que o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno tem um longa pausa” começa por apontar Tiago Reis.

Trata-se de um regresso do piloto de Famalicão a esta prova, onde em 2021 terminou de forma surpreendente no quarto lugar. “Foi de facto um resultado que superou na altura todas as nossas melhores expectativas, fizemos uma excelente prova e com um grande andamento. Desta vez vamos adotar a mesma estratégia, que mais não é que dar o nosso melhor e tentar tirar o máximo da nossa Toyota Hilux T1+” acrescentou Tiago Reis.

A Baja de Aragón começa dentro de uma semana, a 21 de julho, com a realização do Prólogo, que tem cerca de 6km e que vai estabelecer ordem de partida para os Setores Seletivos (SS) a realizar nos dias de sábado e domingo. Os pilotos vão ter pela frente no sábado 390 km cronometrados e no domingo um traçado com 150 km para disputar.