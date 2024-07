Tiago Reis na Baja Aragon de Taurus T3 Max

A prova é pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas e vai contar com os melhores pilotos de todo-o-terreno mundial.

Os objetivos do piloto estão muito claros à partida: “Apenas dar o melhor, e tirar o melhor partido do carro. Para nós não há qualquer pressão de resultado quando vamos num carro totalmente novo e diferente do que é a habitual condução de um carro T1+. Acresce o facto de também ser a minha primeira corrida com o Paulo Fiúza, embora pela sua experiência, a adaptação seja fácil”.

“Surgiu-nos a oportunidade de participar nesta prova com um Taurus T3 Max, um carro que estivemos a experimentar e nos agradou conduzir. A Baja Aragon é uma prova que gostámos de fazer e vamos aproveitar para testar este carro de última geração do T3” aponta Tiago Reis.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI