Tiago Reis e João Dias no Rali de Marrocos com a Santag Racing | AutoSport

Tiago Reis recebeu um convite da Santag Racing e vai correr no próximo Rali de Marrocos no seeo da estrutura lusa, onde está também João Dias. Será a primeira experiência competitiva de Tiago Reis com um T3, e também com as areias do deserto. Novidade para o piloto mas não para o navegador, Valter Cardoso, já já fez duas provas no passado nas areias do Sahara. A prova reeliza-se de 12 a 18 de outubro.