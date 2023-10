Tiago Reis e a experiência no Rali de Marrocos: “conhecer o terreno, as dificuldades e como nos adaptamos à navegação” | AutoSport

“Foi uma oportunidade que agarramos, num convite que nos foi feito pela Santag Racing para vir a Marrocos Participar Neste Rallye ao volante de um Can Am T3+, e saímos daqui com uma experiência diferente do tudo o que havíamos experimentado antes, que acaba por ser positivo, precisamente por toda a novidade: o carro, o deserto e um rallye raid diferente do que até agora havia feito”.

Foi desta forma que Tiago Reis descreveu a experiência vivida no Rallye du Maroc, disputado no deserto marroquino de 13 a 18 de outubro.

À partida, Tiago Reis levava como único objetivo “experimentar e perceber um o que é o deserto” e o perfil das provas disputadas em África. “Nem sempre andamos como gostaríamos, mas isso era o menos relevante porque o que queríamos era conhecer o terreno, as dificuldades que nos coloca, de que forma nos adaptamos às etapas, à navegação, os comportamentos do carro e até que limites podemos ir Nesse aspeto saímos daqui mais ricos e, quem sabe, se um dia voltarmos, estaremos melhor preparados para as dificuldades”.

Tiago Reis e Valter Cardoso estiveram nesta prova num desafio da Santag Racing, estrutura que assistiu o piloto famalicense nas areias do norte de África e agora está de regresso a casa esta quinta-feira, de olhos postos na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja Portalegre 500, a realizar dentro de uma semana na região alentejana.