Test Day Sharish – Apresentação CNTT Road to Dakar

O CNTT Road to Dakar já regressou às pistas. Cinco meses depois da realização da Baja Portalegre as máquinas e pilotos daquele que é considerado o melhor campeonato de todo-o-terreno da europa e o único a ser considerado Road to Dakar voltaram a reunir-se.

A herdade das Areias em Reguengos de Monsaraz foi o palco escolhido para um intenso dia de treinos que serviu também para apresentar a edição de 2021 do campeonato que é disputado sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal.

O Test Day Sharish organizado pela Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense em parceria com o promotor do campeonato contou com a presença do campeão nacional moto António Maio, do ex-campeão João Monteiro do consagradíssimo Ruben Faria, mas também de diversos pilotos que preparam a sua estreia no CNTT Road to Dakar.

O Test Day Sharish reuniu uma dezena de motos e duas dezenas de SSV num formato que primou pela simplicidade e eficácia.

Um troço com pouco mais de 6 quilómetros esteve permanentemente aberto cumprindo todas as normas de segurança. A partida era dada logo a seguir ao padock e o final do troço situava-se novamente nas proximidades da zona de assistência. Os participantes podiam optar por voltar de novo à pista colocando-se para isso na fila para novo arranque ou ir à sua assistência.

Foi assim ao longo de mais de sete horas onde os participantes tiveram ainda a possibilidade de testarem em piso seco, depois de uma primeira chuvada com mais tração e mais para o final do dia com dois novos aguaceiros tiveram um traçado bem mais escorregadia sem nunca ficar demasiado enlameado. Um dia de testes fantásticos onde deu para saciar a fome de adrenalina e de convívio mantendo todas as regras de segurança sanitária exigida pala atual situação pandémica que desde há um ano abala todo o mundo.