Taça Yamaha YXZ 1000R prossegue na Baja de Loulé | AutoSport

A Taça Yamaha YXZ1000R, competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai cumprir a sua segunda jornada desta temporada desportiva na Baja de Loulé 2022, prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve,que se realiza nos próximos dias 27 e 29 de maio em pistas dos municípios de Loulé, Tavira e Alcoutim.

A competição monomarca organizada pela Yamaha Motor Portugal terá como palco as magnificas pistas das serras algarvias e vai contar com a presença de Octávio Martins, o vencedor da primeira etapa da Taça Yamaha YXZ1000R. Mais uma vez Mário Franco, um participante assíduo desta competição, estará inscrito para lutar pelos lugares cimeiros da classificação juntando-se a eles pilotos jovens como Duarte Silva ou experientes como Vitor Domingos.

A 32ª edição da Baja de Loulé, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, percorre pistas dos municípios de Loulé, Tavira, Alcoutim e Almodôvar. Esta quinta jornada do CNTT num total de 332,030 km disputados ao cronómetro arranca desportivamente no sábado com um prólogo de 5,25 quilómetros, delineado em redor do Estádio do Algarve e um setor seletivo de 163,39 km, que se repetirá no dia de domingo.