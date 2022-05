Taça Yamaha YXZ 1000R arranca na Baja TT Oeste de Portugal | AutoSport

A Taça Yamaha YXZ1000R, competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai dar início à temporada de 2022 na Baja TT Oeste de Portugal. A primeira jornada desta competição monomarca, que em anos anteriores muito tem animado as provas do CNTT, começa nos próximos dias 6 e 8 de maio e terá como palco as magníficas pistas da região Oeste.

A prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco, que realiza a sua segunda edição, recebe a Taça Yamaha YXZ1000R que vai contar com uma interessante lista de inscritos na Classe Open onde se destaca o nome de Luis Caseiro, navegado por João Azeiteiro, um piloto que em 2021 se evidenciou classificando-se em 2º lugar desta competição. Mário Franco, um dos mais rápidos pilotos nacionais, desta feita acompanhado por Tânia Diogo, é também ele um participante habitual nesta competição que vai ainda contar com as estreias de Duarte Silva, navegado por Tiago Vieira, Octávio Martins, acompanhado por Miguel Martins e Gilles Verleyen que terá Sébastien Kuyskens como co-piloto.

A Taça Yamaha YXZ1000R que promete ser novamente um polo dinamizador deste já tão interessante campeonato considerado como o melhor da Europa incluirá no seu programa a Baja TT de Loulé, de 27 a 29 de maio e a Baja TT Sharish Gin em Reguengos de Monsaraz, de 23 a 25 de setembro.

A Baja Portalegre 500 será de novo o palco da YXZ1000R European Cup SuperFinale e a YXZ1000R European Challenge que, à semelhança do que ocorreu em 2021, vai reunir pilotos dos países europeus onde a competição se realiza.

A YXZ1000R European Cup SuperFinale é exclusiva para participantes da classe Stock com cada país a apurar um número de pilotos correspondente ao total de participantes desta classe na competição nacional. Já YXZ1000R European Challenge é destinada a todos os participantes inscritos na Baja Portalegre com um Yamaha YXZ1000R e que não estejam a participar na YXZ1000R European Cup SuperFinale.

A Taça Yamaha YXZ1000R realiza-se em Portugal sem interrupções, mesmo nos anos de pandemia, desde 2017.

A 2ª edição da Baja TT Oeste de Portugal vai percorrer pistas dos municípios de Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alenquer, Bombarral, Óbidos e Azambuja. Os concorrentes terão pela frente 380 quilómetros cronometrados repartidos por um prólogo de 6 Km a disputar na tarde de dia 6, dois setores seletivos de 144 e 82 km no dia de sábado e um troço de 161 km no domingo a fechar a prova