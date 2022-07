Taça Mundo TT Bajas/Aragon: João Ferreira 5º no SS1 | AutoSport

Grande resultado de João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally)

no primeiro Setor Seletivo da Baja Aragon, com a dupla portuguesa a obter o quinto posto atrás de Nasser Al Attiyah (Toyota), Yazeed Alrajhi (Toyota), Lucas Moraes (Toyota) e Sebastian Halpern (Mini), tudo ‘grandes lobos’ do TT mundial.

O piloto luso ficou, por exemplo, na frente do Mini de Krzysztof Holowczyc, o Toyota de Erik Van Loon, ou o competitivo espanhol Daniel Alonso (Ford Ranger).

Numa prova em que João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) nem sequer chegaram a arrancar devido ao facto da equipa ter detetado um problema com o motor da Hilux, Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) foram nonos da geral,

João Dias/João Miranda (Can-Am Maverick X3 T3) foram os mais rápidos entre os SSV T3, na frente de Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini). Edgar Condenso/Soraia Chambel (Ford Ranger EXR) foram 13º,

Rui Farinha/Rui Pita (Ford Ranger EXR), 18º. Já Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can-Am Maverick X3 T3) foram 5º dos T3, na frente de… Dani Sordo, que também corre de SSV.

De fora já ficaram Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok) e José Gameiro/António Saraiva (Volkswagen Amarok).

