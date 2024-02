Taça Mundo Bajas/Saudi Baja: João Dias e a Santag Racing lideram campeonato | AutoSport

A Santag Racing levou o Can-Am Maverick X3 à Saudi Baja, conduzido por João Dias e João Miranda, e que terminaram a Saudi Baja-Hail Toyota Internacional Rally, na primeira posição entre os pilotos a pontuar para a Taça do Mundo na categoria Challenger.

A dupla portuguesa terminou a corrida no segundo lugar, mas os primeiros a pontuar para a competição da FIA World Cup for Cross Country Bajas.

Esta foi a primeira das sete provas da Fia World Bajas Cup (quatro na Europa e três a realizar no Médio Oriente) que a Santag Racing tem apontadas no seu calendário este ano.

Uma competição que começou da melhor forma, diz David Vieira, manager da Santag Racing.“Muito felizes pela vitória dos nossos pilotos, um prémio para o excelente trabalho de preparação do carro que fizemos nas últimas semanas”.

A Saudi Baja-Hail Toyota Internacional Rally foi disputada ao longo dos três últimos dias, com quase 500 quilómetros cronometrados nas dunas e areias do deserto de Nafud Alkaber. Foi neste cenário que João Dias/João Miranda superaram as dificuldades da prova com distinção: “Não haveria melhor forma de começar o ano e saímos daqui com o objetivo cumprido, que era amealhar o máximo de pontos para a Taça do mundo, missão cumprida com sucesso” disse João Dias no final de uma corrida, “em que fomos muito consistentes ao longo de toda a prova, com o carro preparado pela Santag Racing a ser muito fiável e a ajudar a superar os desafios que o deserto sempre nos coloca” acrescentou o piloto.

A baja saudita foi a primeira competição do ano, com a Santag Racing a ter em agenda todo o calendário da Fia World Bajas Cup-Cha.“A nossa responsabilidade e compromisso com os pilotos que escolhem correr com a nossa estrutura é esta, de proporcionar todas as condições para que possam lutar pelos seus objetivos. E neste particular temos a convicção de que 2024 será um ano desafiante, mas também cheio de sucessos”.

Depois desta prova a estrutura da Santag Racing está já a preparar a estreia do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que regressa no final de fevereiro e nos primeiros dias de março.