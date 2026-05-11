Taça Europeia FIA de Bajas: Dinis Rogeira e Nelson Ramos vencem Baja TT Cuenca

Dinis Rogeira e Nelson Ramos começaram da melhor forma a campanha na FIA European Baja Cup, ao conquistar a vitória entre os concorrentes inscritos para a taça europeia na Baja TT Cuenca, em Espanha.

A dupla portuguesa terminou no terceiro lugar da classificação geral, foi a melhor na categoria Challenger entre os inscritos e somou a pontuação máxima numa prova marcada por lama, chuva e elevado desgaste.

Ao volante de um Can-Am Maverick X3 da PRK Sport Rally Team, Rogeira e Ramos foram ainda a equipa registada mais bem colocada no conjunto absoluto, numa edição em que apenas 18 formações chegaram ao fim. O triunfo dá um arranque sólido à candidatura portuguesa aos títulos da competição europeia, que em 2026 regressou a um formato de oito rondas.

Portugueses em destaque numa prova de elevada seleção

A dupla lusa teve de lidar com um fim de semana particularmente duro, disputado em pistas rurais estreitas e sinuosas na região de Cuenca, em Castilla-La Mancha. As condições escorregadias mantiveram-se ao longo dos dois dias de competição, contribuindo para uma taxa de desistências elevada e para uma prova em que a gestão do risco se revelou decisiva.

No final, Rogeira destacou a consistência do desempenho e a ausência de problemas mecânicos ou furos como fatores-chave para o resultado. “Terceiro da geral e primeiro no Campeonato Europeu. Estou muito feliz com este resultado”, afirmou o piloto de 19 anos. “Não foi uma baja fácil, com muita lama, terreno difícil e também muita chuva. Não tivemos nenhum furo.”

FOTO FIA

Recuenco venceu à geral, mas fora das contas da taça

A vitória absoluta pertenceu aos espanhóis Luis Recuenco e Daniel Cámara, em Toyota Hilux, que lideraram a prova do princípio ao fim. No entanto, por não estarem inscritos na FIA European Baja Cup, o triunfo na classificação da competição europeia acabou por sorrir à dupla portuguesa.

Recuenco descreveu a última especial como particularmente delicada. “Havia muita lama e chuva na última especial. O carro escorregava por todo o lado e não o consegues controlar como queres”, disse o espanhol, que ainda felicitou a organização por receber pela primeira vez uma ronda do campeonato europeu em Cuenca.

Mais portugueses pontuaram em Cuenca

Portugal voltou a estar em evidência com Paulo Rodrigues e Fausto Mota, quartos da geral e primeiros entre os SSV inscritos, à frente de Rúben Rodrigues e Tiago Magalhães. Filipe Lopes e Gonçalo Reis terminaram em sexto da geral e arrecadaram os pontos correspondentes ao quarto lugar da Taça Europeia.

Também Fernando Barreiros e José Sá Pires saíram de Espanha com o máximo de pontos na categoria Stock, ao terminarem em 17.º da geral com um Isuzu D-Max. Já Maria Gameiro, ao volante de um Mini JCW Rally 3.0d da X-Raid, superou um furo e a quebra de uma transmissão para vencer entre os inscritos na categoria Ultimate.

Já a dupla João Ramos e Pedro Ré, começou da melhor forma, com um prólogo de grande nível. Ramos foi o mais rápido. No primeiro setor seletivo de sábado, Ramos manteve um ritmo forte, até que, sensivelmente ao quilómetro 90, a exigência do troço ao nível da navegação pregou partida à dupla, que foi obrigada a reencontrar o caminho certo, perdendo cerca de 3 minutos. Esse contratempo foi encarado com serenidade, conscientes de que ainda havia muita corrida pela frente. Perto do fim do setor seletivo, numa zona muito estreita, com qualquer espaço para desvios, com caminhos particularmente degradados e muitas relheiras de grande dimensão, a Toyota Hilux T1+ foi surpreendida por uma raiz de uma árvore. O impacto na roda dianteira provocou danos demasiado severos, deixando a viatura inoperacional, o que obrigou João Ramos e Pedro Ré a abandonar a prova.

Próxima paragem na Grécia

A FIA European Baja Cup prossegue entre 4 e 7 de junho, com a Baja Greece, terceira ronda da Taça do Mundo FIA de Bajas e segunda prova pontuável do calendário europeu. Depois do arranque em Cuenca, a dupla Rogeira-Ramos parte para a Grécia na liderança da competição e com margem reforçada por um início de época sem falhas.

Baja TT Cuenca – Classificação

Luis Recuenco (ESP)/Daniel Cámara (ESP) Toyota Hilux Evo 5hr 33min 02.5sec Gaël Queralt (ESP)/Marc Sola (ESP) Taurus Evo Max 5hr 35min 46.3sec Dinis Rogeira (POR)/Nelson Ramos (POR) Can-Am Maverick X3 5hr 43min 40.7sec* Paulo Rodrigues (POR)/Fausto Mota (POR) Can-Am Maverick R 5hr 46min 03.1sec* Rúben Rodrigues (POR)/ Tiago Magalhães (POR) Can-Am Maverick R 5hr 50min 31.4sec* Filipe Lopes (POR)/Gonçalo Reis (POR) Can-Am Maverick R 6hr 03min 40.3sec* Kevin Haran (GBR)/Daniel Jordão (POR) Polaris RXR Pro R 6hr 08min 02.4sec Federico Mogni (ESP)/David Nieto (ESP) Polaris RXR Pro R 6hr 16min 41.8sec Maria Gameiro (POR)/Rosa Romero (ESP) Mini JCW Rally 3.0d 6hr 21min 20.1sec* Miguel Casaca (POR)/Carlos Mendes (POR) Volkswagen Amarok 6hr 21min 22.9sec Enrique Reyes (ESP)/Carlos Ruiz (ESP) Can-Am Maverick R 6hr 22min 25.4sec Jose Rogeira (POR)/Paulo Marques (POR) Ford Ranger T1+ 6hr 24min 55.4sec* Adam Lacko (CZE)/Mirko Brun (ITA) Red-Lined Revo T1+ 6hr 31min 22.4sec Mariusz Wiatr (POL)/Lukasz Laskawiec (POL) Ford F-150 6hr 33min 39.4sec Philip McVay (ESP)/Santiago Costa (ESP) Can-Am Maverick R 6hr 50min 46.5sec Alexis Romero (ESP)/Javier Alvarez (ESP) Herrator Inzane 9017hr 12min 25.6sec Fernando Barreiros (POR)/Jose Sa Pires (POR) Isuzu D-Max 7hr 46min 02.3sec* Magdalena Zając (POL)/Blazej Czekan (POL) Toyota Hilux 13hr 42min 13.2sec* Josep Sole (ESP)/Oscar Bravo (ESP) Century CR6 RETIRED Afonso Oliveira (POR)/Rui Pita (POR) Polaris RXR Pro R RETIRED Juan Gasso (ESP)/Ion Del Cid (ESP) G-Rally Team OT3RETIRED Aliyyah Koloc (UAE)/Marcin Pasek (POL) Red-Lined Revo GTR RETIRED* Luis Climent (ESP)/Ricardo Ranero (ESP) Can-Am Maverick X3 RETIRED João Ramos (POR)/Pedro Ré (POR) Toyota Hilux RETIRED* Benediktas Vanagas (LTU)/Aisvydas Paliukenas (LTU) Toyota Hilux EVO RETIRED*