Taça do Mundo FIA de Bajas: Yacopini dominam Baja Itália, Francisco Barreto 4º

Juan Cruz Yacopini e Dani Oliveras, da Overdrive Racing, conquistaram uma vitória dominante no Italian Baja, a quarta ronda das Taças do Mundo e Europeia de Baja da FIA. Ao vencerem o prólogo e todas as cinco etapas especiais, a dupla da Toyota Hilux solidificou a sua posição na luta pelos títulos de Pilotos e Navegadores, bem como na classe Ultimate da Taça do Mundo FIA de Baja.

O triunfante piloto argentino afirmou: “Foi uma corrida perfeita para nós. Gostámos muito desde que chegámos aqui. Fizemos P1 desde o Prólogo. Hoje foi um pouco difícil de manhã, quando tivemos um furo na primeira especial. Mas estou orgulhoso por ainda termos conseguido vencer a etapa e vencer todas as etapas. Vamos ver o que acontece na próxima ronda em Espanha.”

Os seus colegas de equipa da Toyota, Martin Kaczmarski e Armand Monleón, que ficaram em segundo lugar, não estavam registados para nenhuma das Taças de Baja, o que permitiu a Benediktas Vanagas, que ficou em terceiro lugar, garantir o máximo de pontos na Taça Europeia de Baja da FIA (ver abaixo) no seu Toyota Hilux.

A dupla portuguesa de Francisco Barreto e Carlos Silva guiou o seu Toyota para o quarto lugar e a segunda posição no ranking da Taça do Mundo FIA de Baja. Os Toyota preencheram os quatro primeiros lugares na classificação geral: Para Francisco Barreto: “a terceira passagem pela etapa de hoje foi a pior, mas conseguimos o quarto lugar. Na última secção, chegámos ao final com cinco cilindros. Não podíamos ter feito melhor. Da próxima vez, seremos melhores.”

Miroslav Zapletal é o líder das categorias Ultimate e Master Driver, mas, apesar de ter terminado em quinto lugar geral e terceiro no ranking da Taça do Mundo FIA de Baja no seu Ford F-150 Evo, o veterano checo viu a sua vantagem no Campeonato de Pilotos ser reduzida por Yacopini.

Hamed Al-Wahaibi, do Omã, desfrutou de uma das suas melhores performances off-road num R-X Sport Can-Am Maverick R, apesar de ter corrido ambas as etapas de sexta-feira com tração nas duas rodas, após uma falha no veio de transmissão. Terminou em oitavo lugar geral e primeiro dos SSV da Taça do Mundo FIA de Baja, mesmo depois de ter apanhado o carro da frente e ter corrido no pó durante 30 km no sábado.

O holandês Mitchel van den Brink fez equipa com Bart van Heun num Can-Am Maverick R e superou um furo para subir do 30.º lugar para terminar em 11.º lugar geral. Terminou em segundo lugar na categoria SSV da Taça do Mundo FIA, somando ao seu recente sucesso absoluto na Grécia.

Van Den Brink disse: “Foi um rali muito bom. Infelizmente, ficámos presos atrás de alguém durante 80 km e eles não se mexeram. Depois, deixaram-nos passar e pudemos atacar. Estamos felizes por terminar.”

A dupla italiana da Yamaha, Amerigo Ventura e Erika Mingozzi, ficou em 12.º lugar geral e em terceiro lugar entre os concorrentes de SSV registados para a Taça do Mundo FIA de Baja e permanecem na luta pelo título. “Foi uma corrida muito desafiante”, disse Ventura. “Tivemos um pequeno problema com a caixa de velocidades, mas conseguimos chegar ao fim.”

Paul Severn e Max Delfino terminaram em 13.º lugar geral e em quarto lugar na secção SSV da Taça do Mundo FIA de Baja num Polaris RZR Pro R, mas continuam a liderar o ranking do campeonato, apesar de terem cedido um pouco de terreno a van den Brink e van Heun nas respetivas corridas pelo título. Também estão na luta pelo campeonato geral. Severn disse: “Conseguimos. Foi uma corrida bonita, mas tivemos alguns problemas técnicos com o carro.”

Khalid Al-Jafla, dos Emirados Árabes Unidos, sofreu sérias perdas de tempo durante o fim de semana, mas continua a liderar a categoria Challenger na Taça do Mundo FIA de Baja no seu Taurus T3 Max.

A lista de partida final viu 35 carros alinharem para a etapa de Prólogo de abertura revista de 10,99 km entre Cordenons e Fiera, com 13 registados para a Taça do Mundo FIA de Baja e um número semelhante a perseguir pontos na Taça Europeia de Baja da FIA.

Yacopini venceu Tiago Reis, o líder da Challenger, por 11,4 segundos no Prólogo. Murat Kapanoğlu foi o mais rápido dos corredores de SSV em terceiro lugar, à frente de van den Brink.

Os concorrentes enfrentaram então uma etapa de Rivignano revista de 35,33 km entre Castions e Muzzana, que foi repetida duas vezes na tarde de sexta-feira. A etapa favoreceu os carros mais potentes da categoria Ultimate e eles preencheram as seis primeiras posições na abertura, com Yacopini a liderar o caminho de Barreto, Luis Recuenco, Kaczmarski, Vanagas e Mark Mustermann.

Denis Krotov, da X-raid, e Abdullah Al-Haydan, da Can-Am, não conseguiram completar a etapa e incorreram numa série de penalizações de tempo por não participarem na segunda etapa. Reis liderou os corredores da Challenger e Sean Haran liderou os tempos de SSV de Ventura e Oliveira.

Yacopini foi novamente o mais rápido na segunda passagem e dirigiu-se para a paragem noturna com uma vantagem de 27,6 segundos sobre Barreto. Mas o argentino foi então punido com uma penalização de velocidade de dois minutos e caiu para o quarto lugar geral, atrás de Barreto, Vanagas e Kaczmarski. Reis e Diego Martinez lideraram as categorias Challenger e SSV em quinto e 10.º lugar geral.

Um dia final exigente foi dividido em três etapas de 120,05 km cada e cada etapa foi dividida em secções de 84,10 km e 35,95 km. Yacopini recuperou a liderança geral com o tempo mais rápido na abertura, mas Reis perdeu mais de 40 minutos e a sua vantagem na Challenger e Martinez também cedeu muito tempo na classe SSV.

Os tempos mais rápidos na quarta e quinta etapas acabaram por selar a vitória de Yacopini, embora os resultados finais não tenham sido divulgados até tarde na noite de sábado, após uma disputa de tempos que afetou vários concorrentes.

Quinze equipas foram retidas por mais tempo do que o tempo atribuído para permitir a passagem dos serviços de emergência para atender a um incidente externo envolvendo um cidadão que vivia nas proximidades da secção de neutralização perto da quarta etapa. O tempo perdido foi posteriormente deduzido dos seus tempos para a SS4.

Abdullah Al-Haydan, da Arábia Saudita, retirou o seu Can-Am. O seu compatriota Majed Al-Thunayyan não fez a viagem para Itália, mas continua a liderar a categoria Stock, embora Fernando Barreiros, de Portugal, tenha reduzido a diferença ao reclamar o máximo de pontos da Taça do Mundo FIA de Baja no seu Isuzu D-Max, que ficou em 27.º lugar.

Vanagas e Paliukenas Garantem o Máximo de Pontos na Taça Europeia de Baja da FIA

O terceiro lugar geral foi suficiente para a equipa lituana da Toyota Gazoo Racing Baltics, Benediktas Vanagas e Aisvydas Paliukenas, para obter o máximo de pontos na Taça Europeia de Baja da FIA e na sua classe Ultimate.

Vanagas disse: “P3 geral e P1 na Taça Europeia de Baja. Foi um evento muito difícil. Os organizadores fizeram um bom trabalho e minimizaram a quantidade de água no percurso. Foi melhor para todos. Agora podemos olhar para a frente para o Baja da Hungria.”

Wlodzimierz Grajek, da Polónia, fez equipa com Michal Goleniewski para terminar em sexto lugar geral num Toyota Hilux e somar pontos por ser o segundo na Taça Europeia de Baja da FIA e na classe Ultimate regional. Grajek disse: “A última etapa foi difícil e estávamos cansados. Foi fisicamente difícil para mim, mas estamos felizes por terminar com o carro inteiro.”

A dupla britânica de Sean Haran e Martin Hales terminou em sétimo lugar geral num Polaris RXR Pro R e liderou o ranking de SSV na Taça Europeia de Baja da FIA pela primeira vez. Haran também foi classificado em terceiro lugar entre os concorrentes da Taça Europeia de Baja da FIA.

Afonso Oliveira e Fabio Belo, de Portugal, somaram pontos por serem os segundos em SSV noutro Polaris para reduzir a diferença para o líder da série e vencedor do Baja Troia Turkey, Yağiz Birinci. Tanto Balasz Molnar como Murat Kapanoğlu retiraram os seus Can-Ams no último dia.

Com Miklós Trebitsch (Raitec RT3B) não registado para nenhum dos campeonatos da FIA, o seu compatriota húngaro Lőrinc Mészáros somou o máximo de pontos na Challenger para a Taça Europeia de Baja da FIA no seu OT3 da G Rally Team, que ficou em 14.º lugar. Miguel Angel Valero, de Espanha, reclamou outra pontuação útil em segundo lugar e continua a liderar a categoria de Tiago Reis, de Portugal. Também está na luta pelo Campeonato de Pilotos geral.

Bartholmiej Wajzer, da Polónia, e o seu navegador Ernest Gorecki chegaram a Itália com uma vantagem de 64 pontos na Taça Europeia de Baja da FIA e eram os líderes das classes Master Driver e Stock no seu Toyota Land Cruiser KDJ 155. Terminou em 25.º lugar e continua a pressionar para o título de campeão geral depois de vencer novamente a classe Stock.

Foi uma prova desapontante para Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov no seu X-Raid Mini JCW 3.0i. Problemas técnicos dificultaram o seu progresso no início e terminaram em 23.º lugar geral e em terceiro lugar na secção da classe Ultimate da Taça Europeia de Baja da FIA.

As Taças do Mundo e Europeia de Baja da FIA retomam com o Baja Spain Aragón de 24 a 27 de julho.