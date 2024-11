Taça do Mundo FIA de Bajas, Qatar: 66% do pódio português, que reforçam candidaturas aos títulos

Denis Krotov deu à X-Raid a primeira vitória do novo Mini JCW Rally 3.0i a gasolina na Baja do Qatar, prova em que João Ferreira venceu os Challenger na frente de João Dias, com os dois portugueses a completar o pódio à geral

Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov, da X-Raid Mini Team, superaram um furo no primeiro dia para estabelecerem o tempo mais rápido no segundo dia e confirmarem uma confortável vitória inaugural para o novo Mini JCW Rally 3.0i com motor a gasolina nos três dias da Baja Internacional do Qatar.

Krotov ficou atrás dos líderes, Dania Akeel e Stéphane Duplé, por mais de um minuto e meio à entrada para a última manhã da sexta ronda da Taça FIA World Baja.

Mas um pequeno erro de navegação do saudita deixou-o passar e uma quebra tardia do braço da direção do piloto da Overdrive Racing permitiu a Krotov selar a vitória com 30min 06,7s. Para Krotov: “Estou muito contente por regressar ao Qatar e vencer com o novo Mini a gasolina.

Esta corrida é muito exigente e difícil para o piloto, o copiloto e o carro. Estou orgulhoso por termos conseguido a primeira vitória com a X-Raid com o novo carro.

Estou certo de que este projeto tem um grande futuro. Obrigado aos organizadores por uma corrida fantástica. A nossa equipa esteve no pódio no ano passado e agora ganhámos.”

Akeel conseguiu reparar o problema do Toyota com uma grande perda de tempo que a empurrou para um eventual quinto lugar, mas abriu a porta para a dupla portuguesa João Ferreira e Filipe Palmeiro arrebatarem o segundo lugar e pontos vitais na Taça do Mundo FIA Baja com o seu Can-Am Maverick XRS Turbo RR.

O resultado também lhes permitiu reduzir a diferença para Fernando Alvarez e Xavier Panseri nos Campeonatos de Pilotos e Co-pilotos e vencer a categoria SSV.

Para João Ferreira: “Tem sido uma época com muitas corridas e muitas conquistas. Este resultado é muito importante para os nossos objetivos na Taça do Mundo. Queremos mesmo tentar ganhar a competição e estamos agora a apenas cinco pontos da liderança. Vamos dar o nosso melhor para lutar por bons resultados na Jordânia e no Dubai. Sabemos que tudo pode acontecer nas corridas e temos de ter cuidado”.

Os seus companheiros de equipa da Santag Racing, João Dias e Gonçalo Reis, completaram os lugares do pódio no segundo dos Can-Ams, reforçando assim a sua candidatura ao título da Taça do Mundo FIA.

O checo Miroslav Zapletal e o seu copiloto eslovaco Marek Sykora terminaram em quarto lugar num Ford F-150 Evo construído pelo próprio e o companheiro de equipa de Akeel na Overdrive Racing, Akira Miura, foi sexto depois de uma penalização de 10 minutos por infração de pneus.

Akeel, por sua vez, conquistou o máximo de pontos na Taça Baja FIA Médio Oriente, enquanto foi terceiro na secção Ultimate da Taça do Mundo FIA, atrás de Krotov e Zapletal.

Alvarez e Panseri, da South Racing Can-Am Team, arrecadaram valiosos pontos na Taça do Mundo FIA de Baja ao terminarem em sétimo e sexto lugar entre as equipas inscritas.

Continuam a liderar a Taça FIA World Baja e o Campeonato SSV. Anja van Loon (Can-Am) entrou num Can-Am da South Racing com a também holandesa Floor Maten e a dupla terminou em oitavo para garantir o sucesso na categoria Challenger.

Rashid Al-Muhannadi, do Qatar, foi nono, mas não se registou para pontos no seu Taurus T3 Max e o emiradense Khalid Al-Jafla completou o top 10 num carro semelhante. Al-Jafla chegou ao evento a 19 pontos do espanhol Eduardo Pons na secção Challenger, mas a sua vitória, o consumo de combustível e os problemas de navegação de Pons reduziram a diferença no campeonato.

Pons acabou por terminar em quarto lugar entre os pilotos registados na Taça do Mundo no Qatar, atrás de Van Loon, Al-Jafla e do argentino Diego Martinez, que persegue o título no seu Can-Am da South Racing. Martinez superou uma penalização de 17 minutos por falhar dois pontos de passagem no primeiro dia para terminar em terceiro.

O copiloto de Al-Jafla, Andrei Rudnitski, continua a liderar o Campeonato Challenger de Co-pilotos. A prova de Lusail foi organizada pela Federação Automóvel e Motociclismo do Qatar (QMMF) e contou com 36 participantes: oito inscritos na secção Ultimate, 13 a competir no grupo Challenger, 12 em SSV, dois na categoria Stock e um Can-Am Maverick R de desenvolvimento a correr numa secção Experimental que não era elegível para o evento principal da FIA.

Doze eram elegíveis para a Taça do Mundo de Baja da FIA e 14 disputavam pontos na Taça Baja do Médio Oriente da FIA.

Nasser l-Attiyah entrou mais tarde e surpreendeu os seus rivais com o tempo mais rápido no Prólogo, batendo o seu irmão Khalifa por 12,2 segundos, apesar de ter sido penalizado em 15 segundos por não ter passado as portas da etapa. Os Taurus T3 da secção Challenger obtiveram as quatro primeiras posições, com as tarefas de abertura de estrada na primeira etapa a caberem a Krotov.

Os problemas de navegação e o terreno rochoso provocaram o caos em todo o pelotão no primeiro dia, em duas etapas complicadas nos desertos do noroeste.

Akeel e Krotov ficaram em primeiro e segundo lugar na geral e lideraram as respectivas batalhas da Taça Baja FIA do Mundo e do Médio Oriente, mas os furos custaram muito tempo a Miura e Ahmed Al-Kuwari, os problemas de navegação atormentaram Pons e o cinco vezes vencedor do Dakar, Al-Attiyah, perdeu o óleo do motor do seu Taurus.

Al-Attiyah não conseguiu iniciar a última etapa de 251,10 quilómetros, desde o oeste do Qatar, passando pelo Mar Interior e pelas dunas de Sealine, até terminar a leste do terminal petrolífero de Mesaieed. Krotov registou o melhor tempo da geral no seu caminho para a vitória e os pilotos do Qatar Abdulaziz Al-Kuwari e Ahmed Al-Kuwari foram os mais rápidos nas categorias Challenger e SSV.

Uma quebra da suspensão dianteira custou ao saudita Ibrahim Al-Muhanna um tempo precioso na luta SSV e o italiano Amerigo Ventura sofreu penalizações de tempo por não ter cumprido os pontos de passagem e perdeu mais terreno em relação aos seus rivais. A equipa South Racing Can-Am continua a liderar o Campeonato de Equipas, à frente da Overdrive Racing.

Máximo de pontos na Taça Baja FIA Médio Oriente para Dania Akeel Dania Akeel pode ter sofrido a desilusão de perder o segundo lugar na geral nos últimos quilómetros, mas a consolação para a saudita foi a conquista do máximo de pontos na Taça Baja FIA Médio Oriente: “Tivemos um grande dia a abrir a etapa. Foi algo de novo para nós. Estávamos em segundo lugar até 10 km do fim, quando um dos braços da direção se soltou. Soltou-se. Acabámos por terminar em quinto em vez de segundo. Isso acontece por vezes. Faz parte do jogo. Viemos para cá para aprender e treinar e aprendemos muito.”

Dania Akeel na Baja Internacional do Qatar com o seu Toyota Overdrive Racing Nouef Al-Sowaidi (Taurus) do Qatar, Maha Al-Hameli (Can-Am) da Arábia Saudita e o piloto local Abdullah Al-Khelaifi (Yamaha) completaram os quatro primeiros classificados da Taça Baja FIA Médio Oriente.

Al-Sowaidi poderia muito bem ter terminado mais alto se não tivesse sofrido dois furos no primeiro dia. Ahmed Al-Kuwari, da Quaddy Racing, começou o evento com uma ligeira vantagem na classificação geral da Taça FIA Médio Oriente e da classe SSV, mas os problemas com os pneus e os furos custaram-lhe muito tempo no primeiro dia.

Lutou fortemente para estabelecer o tempo mais rápido na terceira etapa e conquistou pontos para o quinto lugar na nova Yamaha YXZ 1000R Short Shift. Hamad Al-Harbi, da Arábia Saudita, foi classificado em sexto. Majed Al-Thunayyan liderou a categoria Stock antes do evento com o seu Nissan Patrol, mas terminou em segundo lugar no Qatar, atrás do piloto local Abdullah Al-Rabban.

Abdulaziz Al-Kuwari foi recentemente coroado campeão de ralis da FIA no Médio Oriente, mas a sua mudança para as corridas Baja num Taurus T3 Max não foi tão lucrativa.

O catari perdeu mais de 90 minutos com problemas elétricos e de pressão de combustível no primeiro dia e terminou em sétimo lugar na Taça Baja FIA do Médio Oriente. Abdulaziz Al-Yaeesh foi penalizado com duas horas de tempo por ter utilizado pneus todo-o-terreno que não estavam equipados com os códigos de barras da FIA.

Al-Yaeesh também perdeu todos os pontos que poderia ter ganho na Taça Baja FIA do Médio Oriente. Nasser Al-Ajmi, do Kuwait, retirou o seu Nissan Patrol após a segunda etapa e problemas de motor na SS2 afastaram Khalifa Saleh Al-Attiyah no seu Nasser Racing Taurus T3 Max.

A sétima ronda da Taça FIA World Baja e a terceira ronda da Taça FIA Middle East Baja leva as equipas ao porto de Aqaba, no Mar Vermelho, na Jordânia, de 14 a 16 de novembro.

Classificação