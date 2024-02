Taça do Mundo FIA de Bajas/Baja Saudita: triunfo de Yazeed Al-Rajhi que bateu João Ferreira por…38 segundos! | AutoSport

Yazeed Al-Rajhi, piloto da Overdrive Racing e o seu copiloto alemão Timo Gottschalk foram duramente pressionados durante toda a última etapa de 164 quilómetros da Baja Saudita, no deserto de An-Nafud, pela dupla lusa João Ferreira/Filipe Palmeiro, no Mini JCW Rally Plus, mas conseguiram garantir a vitória por apenas 38 segundos na sua Toyota Hilux.

A dupla portuguesa venceu a última etapa e conseguiu passar à frente dos companheiros de equipa de Al-Rajhi na Overdrive Racing, Rokas Baciuška e Oriol Vidal, e com isso conquistar o segundo lugar na ronda de abertura da Taça FIA World Baja. Baciuška conquistou o seu primeiro pódio desde que mudou para a classe Ultimate com a Toyota.

Al-Rajhi é agora o concorrente mais bem sucedido na história do evento, com sete vitórias. Gottschalk venceu o evento pela quarta vez, depois de ter sido parceiro de Nasser Saleh Al-Attiyah em 2011 e de Al-Rajhi em 2015 e 2016: “Estou muito feliz. Foi um rali muito agradável e a minha sétima vitória. É sempre bom ganhar aqui. Nunca esperei tornar-me um especialista em Baja ou em todo-o-terreno, mas a minha primeira vitória aqui abriu-me os olhos para este tipo de corridas. Estou a gostar muito. Agora vou das dunas para os Alpes para esquiar… e depois volto às corridas para o Abu Dhabi Desert Challenge.”

O argentino Juan Cruz Yacopini e o seu copiloto espanhol Daniel Oliveras foram os segundos mais rápidos na última etapa e chegaram ao fim em quarto lugar na geral.

Saleh Al-Saif/Nasser Al-Kuwari (G Rally Team OT3) foram quintos da geral e vencedores do T3, na frente de João Dias/João Miranda (Can-Am Maverick X3), que foram sextos da geral, segundos do T3.

Sétimo posto para Aliyyah Koloc/Sébastien Delaunay (Red-Lined Revo+) com o top 10 a fechar-se com Dania Akeel/Stéphane Duplé (Toyota Hilux Overdrive), Fernando Alvarez/Xavier Panseri (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) e Diego Martinez/Sergio Lafuente (Can-Am Maverick X3).

Para João Ferreira e Filipe Palmeiro, o segundo lugar à geral na primeira ronda da Taça do Mundo de Bajas: “Partimos para esta prova com ambições muito claras de evoluir a nossa condução em dunas com o MINI, ontem sofremos um pouco com uma má escolha de Setup dos amortecedores, mas percebemos rapidamente que podíamos ter feito muito melhor. Hoje a equipa fez um trabalho incrível, o Filipe voltou a estar a grande nível na navegação e conseguimos fazer uma especial de grande qualidade, que nos orgulha muito e que quase dava para voltarmos a Portugal com um triunfo. Acima de tudo, regressamos a casa com o trabalho a que nos tínhamos proposto realizado e isso é mesmo o mais importante”, explicou o piloto de 24 anos que, recentemente, terminou o Dakar 2024 na quinta posição da categoria SSV.

A Baja Saudita foi a primeira prova de oito provas do Taça do Mundo FIA de Bajas, que passa pela Baja Portalegre 500 em outubro, a segunda ronda leva as equipas à Baja Grécia, de 23 a 25 de maio, tendo ainda provas em Espanha, com a Baja Aragon, em julho.

Classificação