Taça do Mundo e Europa de Cross Country Bajas: Santag Racing na Baja TT Aragón

A Baja Aragón é uma das provas mais antigas e prestigiadas do calendário de ralis de todo-o-terreno, atraindo anualmente um grande número de participantes e entusiastas. A sua reputação deve-se não só à exigência técnica dos percursos, que atravessam paisagens variadas e desafiantes da província de Teruel, mas também à organização que garante um espetáculo desportivo de alta qualidade. Além disso, a sua inclusão nas Taças do Mundo e da Europa de Cross Country Bajas reforça o seu estatuto como um evento crucial para os pilotos que ambicionam o topo da modalidade.

A estrutura da Santag Racing já está a caminho de Espanha. A corrida tem início na sexta-feira, dia 25, com o Prólogo, seguindo-se duas etapas no sábado e domingo, totalizando 545 quilómetros cronometrados.

David Vieira, responsável pela Santag Racing, explicou: “O nosso trabalho, enquanto estrutura, é garantir aos pilotos todas as condições para que atinjam um bom nível nesta competição, conscientes da exigência desta corrida que junta a elite mundial do TT.”

O principal objetivo é assegurar que os pilotos tenham toda a confiança para realizar uma boa prova, numa das mais emblemáticas competições mundiais de Todo-o-Terreno, que reúne as principais equipas e pilotos das Taças do Mundo e da Europa de Cross Country.

A equipa Santag Racing desloca-se a Espanha com quatro viaturas: três Polaris RZR Pro da categoria SSV/T4, pilotados por Afonso Oliveira/Fábio Belo, João Dias/Rui Pita e Júnior Duarte/Miguel Silva, e um T3 da categoria Challenger, com Marco Pereira/Eurico Adão.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros