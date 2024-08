Taça do Mundo de Todo-o-Terreno: João Ferreira vence Baja Polónia

João Ferreira e Filipe Palmeiro, aos comandos de um Mini John Cooper Works T1+ da X-Raid, fizeram o pleno na Baja Polónia, triunfando no Prólogo e nos quatro setores seletivos, garantindo o triunfo nesta que é a quarta ronda da Taça do Mundo de Bajas organizada pela FIA.

Com este resultado, o piloto de Leiria ascende à segunda posição da Geral da Taça do Mundo, passando a liderar a classificação entre as viaturas da categoria Ultimate.

“Esta foi uma prova excelente para nós. Tínhamos estado aqui há dois anos e aproveitamos esse conhecimento para ser rápidos. O carro esteve a grande nível, tal com o Filipe e toda a equipa X-Raid. Conseguimos triunfar, vencendo todas as especiais e o prólogo, o que nos permite estar muito bem posicionados na classificação geral da Taça do Mundo. O nosso próximo desafio é em Portugal, a Baja Sharish Reguengos de Monsaraz onde vamos, como sempre lutar pela vitória, numa prova pontuável para o Nacional de Todo-o-Terreno e Taça da Europa”, explicou o jovem piloto de Leiria que é navegado por Filipe Palmeiro.

Recorde-se que, numa época recheada de provas, João Ferreira ocupa a segunda posição do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mesmo sem ter participado na primeira ronda da competição. Internacionalmente, depois de um Dakar muito positivo e onde lutou pela vitória na categoria SSV, João Ferreira está em grande forma liderando a Taça da Europa de Bajas e ascendendo agora, ao fim de quatro das oito provas, ao segundo lugar da Taça do Mundo. A próxima ronda desta competição realiza-se em Portugal, a Baja Portalegre 500.

Os outros portugueses presentes na prova, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3) terminaram na nona posição da geral, quarto lugar dos Challenger/T3.