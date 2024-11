Taça do Mundo de Bajas, Jordânia: João Dias (3º) João Ferreira (5º) no prólogo

João Dias/Goncalo Reis (Santag Racing BRP Can-Am Maverick XRS) foram terceiros no prólogo da Baja da Jordânia, penúltima prova da Taça do Mundo de Bajas, com João Ferreira/Filipe Palmeiro BRP Can-Am Maverick XRS em quinto a 05.3s da frente.

Fernando Alvarez/Xavier Panseri (South Racing Can Am BRP Can-Am Maverick XRS) a 21.2s dos mais rápidos, o que significa que o argentino parte bem mais atrás para a 1ª etapa de amanhã numa corrida em que ele e João Ferreira partem separados por 5 pontos, o que é muito pouco tendo em conta o tipo de pontuações desta Taça do Mundo. Vamos ver como corre a prova às duplas lusas, de modo a ver-se se João Ferreira consegue mais um título de Todo-o-Terreno para Portugal.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Jordan Motorsport