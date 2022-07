Taça do Mundo de Bajas de TT: Baja Aragon com muitos portugueses, Dani Sordo estreia-se | AutoSport

A Taça do Mundo de Bajas de Todo o Terreno prossegue este fim de semana com a Baja Aragon, em Espanha. Como sempre, e apesar de não competirem assiduamente na competição, ao contrário do que sucedeu na Taça da Europa de Baja de Todo o Terreno, há sempre um forte contingente luso na prova e este fim de semana não é exceção.

A competição, que já vai para a quarta prova, é liderada pelo checo Miroslav Zapletal, com 57 pontos, mais sete que Yazeed Al-Rajhi, que tem 50. Seguem-se o saudita Saleh Alsaif, com 45, o argentino Fernando Alvarez, com 41, e o russo Vladimir Vasilyev, que venceu a primeira prova em casa, antes do começo da invasão da Ucrânia e não voltou a competir.

Na forte comitiva portuguesa marcam presença:

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally)

João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux)

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally)

Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok)

Edgar Condenso/Soraia Chambel (Ford Ranger EXR)

Henrique Lourenço/Ricardo Sobral (Mitsubishi Racing Lancer)

Rui Farinha/Rui Pita (Ford Ranger EXR)

José Gameiro/António Saraiva (Volkswagen Amarok)

Maria Luís Gameiro/Manuel Dominguez (Mini All4 Racing)

Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can-Am Maverick X3 T3)

João dias/João Miranda (Can-Am Maverick X3 T3)

Filipe Nascimento/João Serôdio (Can-Am Maverick X3 T3)

Filipe Carvalho/Maria Carvalho (DPR by PRK Sport 002 T3)

Nelson Beiro Beiró/Manuel Porém (Can-Am Herrator Maverick X3 T3)

Cardoso Dias/Queirós Gomes (Can-Am Maverick X3 T3)

Rui Oliveira/Pedro Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR)

Georgino Pedroso/Carlos Silva (Nissan Navara T1).

De resto, a 38ª edição da Baja España Aragón terá mais uma vez um recorde de participantes, já que se contam 165 tripulações na categoria automóvel e Nasser Al-Attiyah, vencedor do Dakar, campeão reinante da Baja Aragón, será um dos principais favoritos.

Ao Qatari juntar-se-á Yazeed Al-Rajhi numa Toyota Hilux, que é o segundo no Campeonato do Mundo atrás do checo Miroslav Zapletal. Um bom resultado para os sauditas em Teruel permitir-lhe-ia assumir a liderança no campeonato.

Outros grandes nomes para começar nesta Baja España Aragón incluem O holandês Erik Van Loon e o argentino Fernando Álvarez.

A Baja España Aragón conta com a primeira participação de um piloto do WRC. Dani Sordo junta-se ao plantel e assume outro desafio na sua carreira desportiva. O espanhol, que anunciou a sua saída a tempo inteiro do WRC no final de 2021, decidiu experimentar o cross-country, e leva o seu atual navegador no WRC, o galego Cândido Carrera, do seu lado.