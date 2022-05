Taça da Europa FIA de Todo-o-Terreno Bajas/Rali da Grécia: Triunfo de Henrique Silva | AutoSport

Henrique Silva/Henrique Damásio Henrique (Mercedes Proto 350) venceram o Rali da Grécia, segunda prova da Taça da Europa FIA de Todo-o-Terreno Bajas, uma prova com sede na cidade da Macedónia ocidental, Argos Orestiko, no norte do país e em que os portugueses brilharem já que reservaram para si os três lugares do pódio.



Pedro Dias da Silva/Vítor Jesus (VW Amarok) foram segundos a pouco mais de três minutos com Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V230TD) a fechar o pódio a 5m16.9s da frente.

Numa prova que se juntou a um campeonato oficial da FIA pela primeira vez, as cinco duplas presentes nos autos estavam entre os favoritos ao triunfo nas suas categorias, entre o plantel de

24 carros com concorrentes de nove nações. Seis equipas Can-Am lutaram pelas honras maiores nos SSV T3, onde estavam Filipe Nascimento e João Serôdio.

Depois de um prólogo de 5,95 km, os concorrentes tiveram pela frente dois exigentes Setores Seletivos de 108,28 km e 110,28 km a repetir na sexta-feira e no sábado.

Cedo os portugueses se apropriaram dos lugares de destaque, confirmando-o no último dia de prova.

O quarto posto final ficou na posse dos polacos Michal Maluszynski/Lukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) seguidos dos vencedores do T3 SSV, Santiago Navarro/Marc Terradellas (Can Am Maverick. O T4 foi ganho por Amerigo Ventura/Mirko Brun (Yamaha YXZ 1000R) com Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick) em segundo do T3 no 11º lugar da geral.

De fora ficaram Edgar Condenso/Soraia Chambel Soraia (Ford Ranger Proto) com a dupla do Team Consilcar a abandonar o Rali da Grécia já na sua fase final devido a problemas de suspensão: “Foram três dias de muita ação, numa realidade bem diferente daquela a que estamos habituados. Os troços, maioritariamente em zonas de floresta, eram realizados a um ritmo bastante baixo, com a Ford Ranger Proto a rodar por longos períodos em 1ª e 2ª velocidades”, disse Edgar Condenso, com a equipa a ficar de fora quando eram 11º da geral, devido a um tirante da suspensão traseira que cedeu.

Para Henrique Silva e Henrique Damasio, vencedores, “A prova estava muito bem marcada, pena o calor algum pó que apanhámos, tudo o resto impecável. Estamos muito orgulhosos de ter vencido, esta é a nossa primeira vitória nesta corrida. Trabalhámos arduamente durante alguns anos para chegarmos a este dia. Foi muito difícil e duro. Outro carro da nossa equipa (Cattiva Sport) ficou em terceiro, por isso estamos muito felizes. A nossa equipa constrói os nossos próprios carros, começámos a construir carros há alguns anos, este é um novo projeto e a terceira corrida que estes carros estão a fazer, e estamos muito felizes. Trata-se de dois protótipos Mercedes. Temos 350 cv de potência com 600Nm, e o motor é muito bom. Também foi gerido pela MotorScience de Portugal, pelo que estamos muito orgulhosos. Este projeto também foi feito por um engenheiro português, os carros partem de uma folha em branco. Tudo foi concebido por portugueses. Todo o motor é gerido também por portugueses”, explicou.

Para Pedro Dias da Silva/Vítor Jesus, a “prova a correu bem, foi rali muito duro e sinuoso”. Já Alexandre e Rui Franco, ficaram contentes com o resultado e agora esperam ter pela frente: “as Bajas de Itália, Hungria e Polónia, para além de Portalegre, que conta para o Mundial de TT”, disse.

Logo no prólogo, Alexandre Franco e Rui Franco (Mercedes V230 TD) foram segundos atrás de Petr Hozak/Rene Kilian (Hummer HS RS), a 3.4s com Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Proto 350) logo a seguir a 4.1s da frente. Quinto posto para Pedro Dias da Silva/Vitor Jesus (VW Amarok) com Edgar Condenso/Soraia Chambel (Ford Mo EXR05 Proto) no oitavo lugar com Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick) no 22º lugar.

No dia seguinte, Henrique Silva/Henrique Damásio foram para a frente e no fim da SS3 tinham um avanço de 2m22.9s para Pedro Dias da Silva/Victor Jesus com Alexandre Franco/Rui Franco, no lugar mais baixo do pódio provisório a 5m56.2 da frente. Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick) rodavam no 22º lugar como terceiros dos T3.

No último dia, nada mudou na frente nos lugares do pódio, confirmando-se o pódio integral luso. Filipe Nascimento ainda logrou chegar ao pódio do T3.

Classificação

Pos. Nº Piloto/Navegador Carro Tempo/Dif. Grupo

1 209 Henrique Silva/Henrique Damásia Mercedes Proto 350 6:41:55.0 T1.1

2 204 Pedro Dias da Silva/Vítor Jesus Victor VW Amarok +3:29.7 T1.1

3 208 Alexandre Franco/Rui Franco Mercedes V230TD +5:16.9 T1.1

4 201 Michal Maluszynski/Lukasz Kurzeja Mini John Cooper Works Rally +14:30.6 T1.1

5 302 Santiago /Marc Sola Can Am Maverick +22:56.3 T3

6 402 Amerigo /Mirko Brun Yamaha YXZ1000R +25:12.4 T4

7 401 Tomasz Bialkowski/Dariusz Baskiewicz Polaris RZR Pro XP +36:22.0 T4

8 403 Egidijus Valeisa/Mindaugas Varza Can Am Maverick XRC +36:58.0 T4

9 405 Miguel Chulia/Jaqueline Ferris Can Am Maverick XRC +37:40.1 T4

10 205 Andrea Alfano/Carmen Marsiglia Nissan Pathfinder Proto +43:18.1 T1.1

11 305 Filipe Nascimento/João Serôdio Can Am Maverick +46:50.8 T3