Taça da Europa FIA de Bajas: Mais um triunfo para a Santag Racing

A Santag Racing venceu a Hungarian Baja na categoria Challenger, arrecadando o troféu de equipas, e o pódio individual. A Hungarian Baja foi mais uma prova da Taça da Europa FIA de Bajas, que terminou este sábado na região de Várpalota na Hungria.

A dupla Otávio Sousa Leite/Valter Cardoso venceu a categoria e João Dias/João Miranda foram segundos classificados, numa corrida muito dura que testou a resistência de pilotos e carros ao logo dos dois dias de competição.

“Estamos muito satisfeitos pelo resultado dos nossos pilotos, mas também de todo o trabalho da nossa estrutura, que numa corrida tão intensa e difícil, com pisos muito duros e que colocaram à prova (e muito) a resistência dos carros, foram capazes de preparar de forma eximia as máquinas para que os pilotos chegassem até ao final. Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos, nunca tivemos uma Baja tão difícil do ponto de vista da resolução de desafios nos carros, e foram espetaculares no trabalho aqui na Hungria e fundamentais para o triunfo que alcançamos” referiu no final David Vieira, manager da Santag Racing.

“Conseguimos fazer uma grande corrida, cautelosos na gestão e acabamos com um triunfo que nos deixa muito felizes” assinalou Otávio Sousa Leite, piloto brasileiro que escolheu a Santag Racing para estar na Hungria e que foi acompanhado de Valter Cardoso, a vencerem a Categoria Challenger T3.

João Dias/João Mirada terminaram no segundo lugar na categoria, vencendo o último Setor Seletivo da corrida. “Foi um trabalho espetacular da Santag Racing para nos garantir um carro fiável que nos permitiu chegar com o carro inteiro até final” começou por assinalar o piloto. “Este segundo lugar e a vitória no Setor Seletivo deste último dia acaba por ser muito bom para nós, que somamos pontos importantes e reforçamos a liderança no Campeonato Europeu” acrescentou João Dias.

Pau Navarro e Jan Rosa foram a outra dupla da Santag Racing na prova, mas um acidente no último dia deixou-os fora da corrida. “Foi uma pena. Demos o nosso melhor numa corrida com altos e baixos, mas acabamos fora numa saída de estrada, num percurso que foi muito difícil para todos” assinalou.

“São momentos como este que vivemos aqui hoje que nos fazem continuar a trabalhar da forma como temos feito, garantindo aos nossos pilotos os momentos de felicidade que tanto ambicionam e retribuindo com este trabalho a confiança que em nós depositam” acrescentou ainda David Vieira.

A pausa para as férias estende-se até setembro, altura em que a Santag Racing regressa à competição nas provas de Todo-o-Terreno nacional.