Taça da Europa de Bajas/TT Dehesa Extremadura: Armindo Araújo no terceiro lugar

Da estreia da Santag Racing na Taça da Europa FIA de Bajas, a equipa traz mais um pódio, com Armindo Araújo/Pedro Ré a terminarem na terceira posição a Baja TT Dehesa Extremadura – categoria Challenger (T3).

João Dias e João Miranda lideram a corrida no primeiro dia, mas foram forçados a abandonar no último Setor Seletivo: “Muito satisfeitos com o pódio final conquistado pelo Armindo Araújo mas também pelo andamento do João Dias, que nos reforçam a confiança que trazíamos nos OT3 da Santag Racing/G Rally Team que entregamos para conduzirem nesta Baja e os resultados confirmaram-nos esta expectativa”, apontou David Vieira, manager da equipa portuguesa no final da prova.

Terceiro lugar do pódio no Challenger, quinto classificado da geral e vitória entre os concorrentes do Campeonato Espanhol de Todo o Terreno, foi o balanço final da participação de Armindo Araújo na Baja da Extremadura, prova que abriu o Campeonato da Europa de Bajas.

Após as excelentes indicações deixadas na 1ª etapa e com muitos quilómetros para percorrer no 2º dia, o piloto do G Rally OT3 da Santag Racing partiu muito motivado para o primeiro Setor Seletivo, mas a verdade é que nem tudo correu bem durante a manhã. “Estávamos com um ritmo bom, mas tivemos um momento que foi preponderante para o nosso resultado final.

Um adversário que tinha parado com um problema arrancou pouco antes de o alcançarmos e, com isso, fomos muito tempo sem ver quase nada. Acabamos por ter que abrandar e quem nos perseguia também chegou à nossa traseira.

Foram alguns quilómetros difíceis, estas situações fazem parte das corridas, mas ficamos um pouco frustrados, pois estávamos confiantes que poderíamos lutar pela vitória no Challenger”, começou por dizer Armindo Araújo.

Contudo, e apesar de não ter conseguido o resultado que ambicionava, o campeão nacional de T3, faz um balanço muito positivo desta Baja da Extremadura. “Conseguimos terminar no pódio Challenger a primeira prova do Europeu, fizemos um quinto lugar geral e vencemos para o campeonato espanhol.

Por tudo isto só podemos sair daqui satisfeitos e agradecer à Santag Racing o excelente trabalho que fez com este OT3 que deixa ótimas indicações para o futuro. Gostei muito do carro e estamos muito motivamos para continuarmos a lutar por bons resultados”, disse ainda.

João Dias e Armindo Araújo, aliás, terminaram o primeiro dia da corrida nos dois primeiros lugares, demonstração da qualidade de andamento na condução dos OT3. João Dias lamentou o abandono “foi num toque que danificamos a barra de direção e obrigados a parar”, um sentimento amenizado pelo que foi a sua prova até aí “em que estávamos na frente da corrida e é um bom indicador, com a estreia de condução do OT3 a ser muito positiva” acrescentou o piloto.

Por fim Rui Farinha/Rui Pita, que na classe SSV conseguiu terminar a sua prova, levando o Can Am da Santag Racing até final da prova de estreia da Taça da Europa FIA de Bajas Cross Country. “Acabamos na quinta posição, pelo meio tivemos alguns problemas nas com muita resiliência acabámos por trazer o carro até à meta, satisfeitos pelo que conquistamos aqui” afirmou Rui Farinha.

Depois da prova da Taça da Europa a Santag Racing vai preparar agora a Baja TT de Lagos, próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a realizar dentro de duas semanas.