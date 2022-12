Campeões 2022, Taça da Europa de Bajas: João Ferreira/David Monteiro Campeões | AutoSport

Com o triunfo na Baja Polónia, em ‘casa’ do seu principal adversário, João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) bateram Michal Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally) e com isso tornaram-se nos novos Campeões da Europa de Todo o Terreno Bajas, um enorme feito da jovem dupla portuguesa no seu primeiro ano ao mais alto nível nos T1, e logo começar por vencer uma competição europeia.

Cinco pontos de diferença separaram no final João Ferreira de Michal Małuszyński, numa competição em que Pedro Dias da Silva foi quarto classificado. Mais um ano em cheio para o TT nacional com um triunfo além fronteiras a somar-se aos vários já alcançados por outros pilotos portugueses