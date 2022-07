Taça da Europa de Bajas: Baja Itália com sete equipas portuguesas | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a Baja Itália, terceira prova tanto da Taça da Europa de Bajas, como da Taça do Mundo de Bajas, cuja competição que vai passar por Portugal em outubro com a Baja Portalegre 500.

Mas é na Taça da Europa de Bajas que os portugueses têm vindo a dar cartas, numa competição que já passou por Espanha com a Baja Dehesa Extremadura e pela Grécia com o Rally Greece Offroad e é aqui que várias equipas lusas se destacam. Após duas provas a liderança da competição está nas mãos do polaco Michal Maluszynski, que soma 56 pontos, mais um que Pedro dias da Silva, que nas duas provas foi terceiro em Espanha e segundo na Grécia. Henrique Silva é terceiro com 39 pontos ele que venceu a prova grega.

Alexandre Franco é quinto na competição com 28 pontos fruto de um pódio na Grécia.

João Ferreira participou apenas na Baja Dehesa Extremadura onde foi sexto da geral, tem 18 pontos.

Na lista constam ainda Filipe Nascimento, 17º com seis pontos.

O shakedown realiza-se 6ª feira de manhã, à tarde o prólogo/qualifying stage de Valvasone. No sábado, SS2 e SS3 ficando para domingo a SS4.

Este fim de semana, marcam presença sete equipas portuguesas:

4 203 PRK Sport Rally Team-Pedro Dias da Silva/VictorJesus (VW Amarok)

5 204 João Ferreira/David Monteiro Mini John Copper Works Rally

11 210 PRK Sport Rally Team-Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford Ranger Exr 05 Proto)

12 211 PRK Sport Rally Team Michael Braun/Ivo Santos (Ford Ranger Exr 05 Proto)

14 213 Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes SLC 350 Proto)

15 214 Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes V 230 TD)

29 309 PRK Sport Rally Team-Felipe Nascimento/João Serôdio (BRP Can-Am Maverick XRS T3)