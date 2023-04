SSV, Raid Ferraria: Pedro Santinho Mendes lidera 1º dia | AutoSport

António Maio nas motos Rodrigo Alves nos Quad, ambos em Yamaha e a dupla Pedro Santinho Mendes / Mário Ourives em Can-Am nos SSV lideram o Raid Ferraria após o primeiro dia de competição. Domingos Cunha em Yamaha foi o grande vencedor da 2ª etapa da Mini Baja.

3ª etapa do CNTT a 35ª edição do Raid Ferraria iniciou-se com um prólogo de 3 km junto ao estádio Municipal de Abrantes que atraiu centenas de espectadores para esta especial de abertura da competição.

Nas motos o melhor tempo foi alcançado por Micael Simão em Husqvarna seguido de Gustavo Gaudêncio em Honda e com o líder do campeonato Martim Ventura em Yamaha a averbar a 3ª marca. Da parte da tarde confirmou-se o duelo entre Martim Ventura e o campeão nacional António Maio com este a terminar o dia com uma vantagem de 6s. 3ª posição já a mais de 3m’ do líder da prova para Gustavo Gaudêncio.

Posições seguintes muito disputadas com Micael Simão a surgir diante de Bruno Santos e de Miguel Castro, todos em Husqvarna. Duelo muito interessante a luta pela vitória em T1 coloca frente a frente Bernardo Megre em KTM e João Duarte em Honda.

Nos Quad e de forma surpreendente Rodrigo Alves de apenas 16 anos e na dua 3ª corrida no CNTT surge na 1ª posição. 2º lugar para Luís Fernandes vencedor do prólogo enquanto outro jovem Tiago Ferreira se posiciona em 3º lugar. Três pilotos Yamaha na cabeça da corrida

4ª posição para o ex-campeão nacional Arnaldo Martins em Suzuki

Nos SSV Luís Cidade averbou o melhor tempo no prologo com o seu Can-Am diante do Polaris do campeão nacional Gonçalo Guerreiro. 3º tempo para Herlander Araújo companheiro de equipa de Luis Cidade.

Na corrida assiste-se a um animado duelo entre Pedro Santinho Mendes e o piloto local Roberto Borrego com o primeiro a ter conseguido uma vantagem de 30’’. 3ª posição para o líder do campeonato João Monteiro.

Posições seguintes para mais três pilotos Can-Am Sergi Batista e Marco Pereira que fecha o Top 5. Rui Serpa lidera a Categoria Stock enquanto Miguel Carvalho segue na frente do Troféu Yamaha.

Com um troço de 75 km foi disputada a Mini Baja que teve em Domingos Cunha o vencedor absoluto e da Classe Juvenis enquanto Bernardo Caiado triunfou entre os Iniciados e Francisco Porto Nunes nos Infantis. O Raid da Ferraria teve ainda a estreia experimental de um SSV na Mini Baja com este Polaris a ser pilotado por Bernardo Franco.