SSV, Raid Ferraria: Duelo ao rubro entre alentejanos | AutoSport

Numa jornada marcada por um duelo renhido entre dois ex-campeões nacionais, Roberto Borrego levou a melhor sobre Pedro Santinho Mendes na 35ª edição do Raid Ferraria a 3ª etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

Depois de uma sexta-feira muito chuvosa a 3ª etapa do CNTT a 35ª edição do Raid Ferraria iniciou-se com um prologo de 3 km junto ao estádio Municipal de Abrantes que atraiu centenas de espectadores para esta especial de abertura da competição organizada pelo Clube Ferraria e que seria composta de uma dupla passagem por um setor seletivo de 150 km traçado em pistas de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião.

A competição SSV arrancou com Luís Cidade a averbar o melhor tempo no prologo com o seu Can-Am.2ª melhor marca para o Polaris do campeão nacional Gonçalo Guerreiro. 3º tempo para Herlander Araújo companheiro de equipa de Luis Cidade.Com mais 4 segundos que o tempo de Luis Cidade, Roberto Borrego coloca-se em 4º lugar à frente de um quarteto de pilotos que terminaram dentro do mesmo segundo: Nelson Caxias, Mário Ferreira, Pedro Pinha e Pedro Santinho Mendes.

Na corrida disputada da parte da tarde assistiu-se a um animado duelo entre Pedro Santinho Mendes e o ídolo local Roberto Borrego com o primeiro a ter conseguido uma vantagem de 30’’. 3ª posição para o líder do campeonato João Monteiro a 1m10s. Posições seguintes para Sergio Batista e Marco Pereira mais dois pilotos Can-Am que separados por 25s fechavam o Top 5. Bem mais distanciados dos líderes da prova seguem Vasco Martins, Arnaldo Monteiro e Luís Cidade o vencedor do prólogo e a quem coube abrir pista, mas que por duas vezes teve de parar para mudar a correia do variador.No final deste primeiro dia de prova Rui Serpa liderava a Categoria Stock enquanto Miguel Carvalho seguia na frente da Taça Yamaha.

No dia seguinte a corrida dos SSV assistiu a um duelo emocionante entre dois ex-campeões nacionais. Pedro Santinho Mendes conseguiu manter-se na frente quase até ao final da corrida, mas a ponta final de Roberto Borrego acabou por lhe dar vantagem.Outro polo de animação residiu na luta de Luís Cidade por recuperar uma posição nos primeiros lugares depois de duas correias partidas o terem atirado na véspera para o 8º lugar. A 20 km do final já era 3º e era seu o melhor tempo, mas uma transmissão que cedeu empurrou-o para o 4º lugar cabendo a derradeira posição no pódio a Sergio Batista que triunfou entre os veteranos. Outros dois veteranos – Marco Pereira e Arnaldo Monteiro – colocaram-se nas posições seguintes.7º lugar para Vasco Martins. Rui Serpa num excelente 8º lugar venceu a Classe Stock. 9º lugar para a dupla José e Beatriz Garcia a primeira de sete navegadores femininas que disputaram esta prova. Luís Marchante encerrou o Top 10. Referência para Miguel Carvalho que triunfou na Classe TT2 e para Tomás Antunes que venceu entre os juniores.

Taça Yamaha YXZ1000R

A 35ª edição do Raid da Ferraria marcou ainda o regresso da Taça Yamaha YXZ1000R quem em 2023 terá quatro jornadas a anteceder a YXZ1000R European Cup SuperFinale e a YXZ1000R European Challenge que vão reunir na Baja Portalegre 500 pilotos dos países europeus onde a competição se realiza.

Miguel Carvalho, inicialmente acompanhado por António Reis, na classe Open, e Paulo Fernandes na categoria Stock foram os vencedores desta etapa inaugural de uma competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

A dupla formada por Miguel Carvalho e António Reis, que se estreou este ano nesta competição monomarca, foi a mais rápida da Classe Open onde venceu todas as etapas da prova organizada pelo Clube da Ferraria. Em segundo lugar da classe ficou Luís Caseiro, navegado por Samuel Vina. Paulo Fernandes venceu a categoria stock tendo sido ainda o mais rápido no prólogo.

O CNTT regressa de 26 a 28 de maio no Algarve onde se irá disputar a Baja Loulé.