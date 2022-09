SSV, Baja TT Sharish Gin recebe Taça Yamaha YXZ 1000R 2022 | AutoSport

A Taça Yamaha YXZ 1000R 2022 vai realizar mais uma animada jornada, a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, na Baja TT Sharish Gin Reguengos/ Mourão. A competição organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense terá lugar entre os dias 23 e 25 de setembro e vai percorrer as pistas dos municípios de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Redondo e Évora.

Nesta terceira e derradeira etapa da competição destinada ao modelo YXZ 1000R da Yamaha, a discussão pelos primeiros lugares está ao rubro. Na prova alentejana vão estar presentes Octávio Martins, o vencedor da primeira etapa da Taça Yamaha YXZ1000R, o jovem piloto Duarte Silva e Vitor Domingos que venceu na Baja de Loulé. De regresso está também Luís Caseiro acompanhado por João Azeiteiro, a dupla vencedora do ano passado desta etapa da competição organizada pela Yamaha Motor Portugal.

A 34ª edição da Baja TT Sharish Gin terá um total de 509,88 km, incluindo ligações. A competição arranca na sexta-feira, dia 23 de setembro, dia em que decorrem as habituas verificações técnicas e que se disputa o prólogo de 10 km. A partir das 20h45m terá lugar a Cerimónia de Partida. Sábado será disputado o setor seletivo de 175,50 km que será repetido no domingo.