Sports & You estreia o híbrido Apache APH01 na Baja Portalegre 500 | AutoSport

A Sports & You estabeleceu uma parceria com a Green Tech para a estreia do Apache APH01 na Baja Portalegre 500, entregue ao francês Mathieu Serradori, naquela que será uma das grandes novidades da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal do próximo fim de semana. O protótipo da nova categoria T3U construído pela empresa belga para as competições de todo-o-terreno apresenta tecnologia inovadora que assenta em três pilares fundamentais: sistema híbrido avançado, segunda geração de biocarburantes e fibra de linho na maior parte dos componentes da carroçaria.

“O todo-o-terreno é uma modalidade na qual a Sports & You já esteve presente de forma assídua, sagrando-se campeã nacional com o Miguel Barbosa, o nosso piloto de referência e quem representa as nossas cores nos últimos anos. Queremos voltar com um maior envolvimento e estamos agora a equacionar a próxima época. Temos vindo a acompanhar o programa da Apache, cujo APH01 utiliza uma tecnologia muito interessante e alinhado com a nossa estratégia futura de contribuir para a sustentabilidade ambiental e apoiar projetos que tornem o desporto automóvel líder nas tecnologias ecológicas. Estabelecemos uma parceria para esta participação em Portalegre e veremos o que o futuro nos reserva…”, adiantou José Pedro Fontes, um dos responsáveis da Sports & You.

O Apache APH01 que a experiente dupla Mathieu Serradori/Loic Minaudier estreará na prova portuguesa da Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-Country na categoria Open, pesa 1.150 quilos e o sistema híbrido, com um motor de combustão (150 kw) e um elétrico (50 kw), utilizando a tecnologia da travagem regenerativa e combustível “verde” permite baixar o nível de emissões. O objetivo do construtor belga é de reduzir em 20 por cento o consumo de carburante. Utiliza também uma caixa sequencial com comandos no volante para uma maior rapidez, fiabilidade e conforto de condução.

Uma das inovações do APH01 incide no uso da fibra de linho em grande parte da carroçaria, o que permite não apenas baixar o peso, se comparado com as tradicionais fibras de carbono e de vidro, mas também obter ganhos em resistência e durabilidade. Outra particularidade desse material, que reforça a tecnologia “verde” do Apache, são as suas propriedades de amortecer as vibrações no habitáculo, o que é relevante no desporto automóvel e traduz-se em mais conforto e menor fadiga do piloto.