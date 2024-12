Sistema de pontuações da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno alterado

Na sequência de uma análise exaustiva do sistema de pontuação introduzido no início da Taça do Mundo e das Taças Regionais de Baja de 2024, a Comissão de Ralis Todo-o-Terreno avaliou o seu impacto na competição e no envolvimento ao longo do ano. Embora o sistema tenha conseguido manter o suspense até à corrida final, as reações dos concorrentes salientaram a necessidade de um melhor reconhecimento do desempenho da classificação geral, ao invés da enorme confusão gerada pelo sistema ‘baralhado’ pelas várias classes pelo que após a realização de simulações, foi adotado um formato revisto, que integra os pontos da classificação geral e da classificação por grupos, garantindo que o desempenho absoluto e as realizações específicas de cada grupo, que são ambos recompensados, ao mesmo tempo que proporciona aos concorrentes de todas as categorias uma oportunidade justa de garantir uma forte classificação final.

Os pontos serão agora atribuídos aos concorrentes registados em cada prova da Baja através da combinação dos resultados finais da classificação geral e da classificação de grupo, com base na seguinte escala para as posições do 1º ao 15º lugar e seguintes: 30 / 25 / 20 / 17 / 15 / 13 / 11 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 pontos, com um ponto atribuído às equipas que se retiram da prova.

Além disso, serão atribuídos pontos aos concorrentes registados para cada etapa da Baja no mesmo formato.

O primeiro lugar receberá cinco pontos e o quinto lugar receberá um ponto. Para os prólogos, serão atribuídos três pontos para o primeiro lugar, dois pontos para o segundo e um ponto para o terceiro.