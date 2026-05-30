Seth Quintero conquista Desafío Ruta 40 e dá à Toyota dobradinha decisiva na Argentina

Seth Quintero e Andrew Short venceram esta sexta-feira o Desafío Ruta 40, impondo-se no final de cinco dias exigentes no noroeste da Argentina e garantindo à Toyota Gazoo Racing W2RC uma importante dobradinha na classificação final.

Apesar de dois furos na última etapa, o piloto norte-americano recuperou o tempo perdido e assegurou a primeira vitória da carreira na categoria Ultimate do Mundial de Rally-Raid, com 1.55 minutos de vantagem sobre Henk Lategan, enquanto Nasser Al-Attiyah (Dacia) terminou em terceiro.

O triunfo, o primeiro de Quintero no W2RC, permitiu ainda à Toyota reduzir distâncias para a Dacia Sandriders no campeonato de construtores, numa prova em que a marca japonesa somou o seu sexto sucesso em 13 edições do rali argentino. Mais atrás, Sébastien Loeb ficou fora do pódio, mas manteve a liderança do campeonato, agora com margem mais curta sobre Al-Attiyah e o próprio Quintero.

Quintero resiste a tudo e sela primeira vitória

A etapa final foi marcada pela incerteza até aos derradeiros quilómetros. Quintero viu a vitória ameaçada por dois furos, mas manteve um ritmo elevado até à meta e resistiu à pressão da concorrência direta. “Foi uma semana incrível. Trabalhámos imenso durante toda a semana e finalmente conseguimos esta vitória para todos os que nos têm apoiado há tanto tempo”, afirmou o norte-americano.

O piloto da Toyota destacou ainda a importância do resultado na luta pelo campeonato. “Fomos segundos em Portugal, primeiros aqui e agora estamos mesmo na luta pelo título. Tivemos dois furos hoje, por isso ataquei o mais que pude até ao fim e conseguimos ganhar”, resumiu.

Penalização trava recuperação de Lategan

Henk Lategan e Brett Cummings venceram a última etapa em San Juan e ainda chegaram ao segundo lugar da geral, ultrapassando Al-Attiyah e Fabian Lurquin. No entanto, uma penalização de três minutos por atraso no controlo horário no quarto dia acabou por ser decisiva e impediu o sul-africano de recuperar a liderança.

“É um final agridoce para nós. Terminámos em segundo, mas parabéns ao Seth e ao Andrew pela vitória”, declarou Lategan. O piloto reconheceu que o carro respondeu bem e que a equipa forçou para tentar recuperar, mas admitiu que a penalização da véspera teve um custo demasiado elevado.

Duelos no deserto e contas do campeonato

A luta pelo triunfo ficou ainda marcada pelos problemas de Al-Attiyah, que parecia em posição favorável até sofrer um furo a 87 quilómetros do fim. O atraso na troca de roda e o pó levantado pelo companheiro de equipa Sébastien Loeb acabaram por comprometer a investida do qatari, abrindo caminho ao triunfo de Quintero por 1.55 minutos sobre Lategan e 2.26 sobre Al-Attiyah.

Na classificação do campeonato, Loeb continua líder, mas agora com apenas três pontos de vantagem sobre Al-Attiyah e 13 sobre Quintero. O resultado deixa a luta pelo título mais apertada e reforça o peso competitivo da Toyota à medida que a temporada entra na fase decisiva.

Depois de ter chegado a liderar a prova, João Ferreira e Filipe Palmeiro terminaram a prova na 27ª posição fruto das consequências do acidente com o Dacia de Lucas de Moraes, quando bateram de frente numa duna. Os danos decorrentes dessa situação fizeram o português perder a liderança, acabando por terminar a prova muito longe da frente.

Walkner vence nos Challenger, Alexandre Pinto ainda tentou…

Entre os Challenger, Matthias Walkner segurou a vitória na classe por apenas 29 segundos, num duelo decidido pela consistência ao longo da prova. Depois do contratempo mecânico que o fez perder o primeiro lugar que detinha desde o início da prova, Alexandre Pinto ainda tentou tudo nas duas últimas etapas, mas já não conseguiu o triunfo, por apenas 30 segundos. A jovem Puck Klaassen, saiu da Argentina como nova líder do campeonato.

No SSV, Jeremías González Ferioli venceu em casa e assumiu também a liderança do campeonato, enquanto Stéphane Peterhansel voltou a triunfar em Stock, embora sem retirar a Rokas Baciuška o comando da tabela mundial. O Desafío Ruta 40 terminou, assim, com mudanças importantes nas várias categorias e com a sensação de que a época está longe de ficar decidida.

Classificações Online – CLIQUE AQUI

foto Kin Marcin / Red Bull Content Pool