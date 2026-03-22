Sébastien Loeb vence Rally Raid Portugal, João Ferreira segura pódio

Sébastien Loeb / E. Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) venceram o bp Ultimate Rally-Raid Portugal, naquela que é a sua terceira vitória em provas do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), após o Rali da Andaluzia de 2022 e o Rallye du Maroc de 2025.

É também o terceiro triunfo consecutivo da Dacia, que já prevaleceu no Rali de Marrocos com o francês e no Dakar de 2026 com Nasser Al Attiyah. Curiosamente, para Loeb, depois de ter vencido o Rali de Portugal de 2007 e 2009, no Algarve, agora foi a vez da prova Mundial de TT a ‘cair’ no seu palmarés.

Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing W2RC) foram segundos com o piloto norte-americano a assegurar em Portugal o seu melhor resultado de sempre no Mundial de Rally-Raids. Já tinha vencido nos Challenger, em 2023, Abu Dhabi, ido ao pódio em Abu Dhabi em 2024 e 2025, mas agora subiu um degrau. Começou a prova em segundo, caiu na SS2 para terceiro, mas recuperou o segundo lugar na SS3 e levou-o até ao fim.

João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) terminam o Rally Raid Portugal no pódio. Venceram a primeira especial, abrir a estrada no segundo dia fê-los cair para quarto, depois de terem sido apenas sétimos na SS2, voltaram a cair uma posição na SS3, devido a furos e um ou outro erro, mas na reentrada em Portugal voltaram a vencer uma etapa e ascenderam ao lugar mais baixo do pódio, que guardaram para si no último dia. A dupla já ‘joga’ taco a taco com os melhores adversários, o Dakar não lhes correu particularmente bem, mas o piloto já deu sinais que está a crescer. Com Filipe Palmeiro, foram quartos em Marrocos 2025, lutaram pela vitória no Rally Raid Portugal de setembro passado – lideravam quando tiveram um azar – e agora um pódio totalmente merecido em ‘casa’ depois de terem triunfado em duas etapas.

Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders), campeões do Mundo de Rally Raids em título, ainda precisam de se adaptar melhor ao carro e à equipa Dacia. Depois de um Dakar que terminaram no sétimo lugar, um quarto posto alcançando no último dia é positivo, mas o brasileiro esperava mais, pelo menos um pódio, que não conseguiu, ficando a 59 segundos de João Ferreira. Depois de cinco dias e bem mais de 1.000 quilómetros ao cronómetro.

Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) terminam a prova no quinto posto. Andaram sempre nos lugares da frente, chegaram a ser segundos após a segunda etapa, mas a passagem por Espanha correu-lhes mal, foram apenas sétimos e caíram duas posições para o quarto posto, atrás de João Ferreira, perdendo ainda outra posição no último dia para Lucas Moraes.

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