Sébastien Loeb reforça liderança no Rally-Raid Portugal: “furei na mesma pedra do ano passado”

Sébastien Loeb e Édouard Boulanger (Dacia Sandriders) reforçaram hoje a liderança do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, apesar de um furo na fase final da especial, e chegam à fase decisiva da prova com uma vantagem ampliada, num topo da classificação ainda muito compacto, com os três primeiros separados por pouco mais de um minuto e meio.

Depois do terceiro lugar na etapa de abertura e da subida ao comando na segunda especial, Loeb voltou a gerir com frieza uma jornada cheia de armadilhas entre Portugal e Espanha. O francês mantém-se na frente agora com 1m27s de avanço sobre Seth Quintero (Toyota) e com Lucas Moraes (Dacia) a apenas sete segundos do piloto da Toyota, num rali em que os segundos continuam a fazer a diferença.

O dia, contudo, esteve longe de ser simples para o nove vezes campeão do mundo de ralis. “Foi um bom dia. Tentámos atacar, mas ser primeiro na estrada não ajuda. Não há linhas”, explicou Loeb, lembrando o peso de abrir a pista em pisos alternados entre lama e troços mais secos. “Para o resto, foi uma boa especial. Difícil no fim, muito tempo molhado, depois seco e voltou a chover. As condições mudavam muito, era importante adaptar o ritmo.”

Furo não trava ofensiva

O momento-chave surgiu já na parte final da etapa, quando o Dacia Sandrider sofreu um furo num local que Loeb conhece demasiado bem. “Tive um furo na mesma pedra do ano passado. Não a vi no ano passado e não a vi este ano”, admitiu o francês. “Está numa recta, na trajectória, e fura logo. Mudei o pneu no mesmo sítio do ano passado e perdemos alguns minutos aí.”

Apesar desse contratempo, o balanço do dia foi positivo para a dupla da Dacia Sandriders. “O carro estava bom, por isso também ajudou. Mantenho a liderança por agora, mas a diferença é pequena, vimos hoje que vão muito rápidos na primeira parte da especial, por isso tudo é possível, embora estejamos numa boa situação”, resumiu Loeb, deixando claro que a gestão do risco e a leitura de terreno serão decisivas nas etapas que faltam. E já são somente duas…