Sébastien Loeb perto do triunfo no Rally-Raid Portugal: “ataquei forte porque não sabia os tempos dos outros”

Francês chega à derradeira etapa com 2m30s de vantagem…

Sébastien Loeb e Édouard Boulanger terminaram a penúltima etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal com a liderança reforçada em 2m30s, deixando a dupla da Dacia Sandriders em posição privilegiada para conquistar nova vitória no FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). A dupla francesa completou a exigente especial de sábado, da Espanha para Portugal, com o segundo melhor tempo, apenas 17 segundos atrás dos vencedores do dia, apesar de um lugar de partida adiantado na estrada.

Com apenas 98 quilómetros cronometrados por disputar na derradeira etapa, o troço em redor de Loulé, Loeb e Boulanger estão lançados para o segundo triunfo da temporada ao volante do Dacia Sandrider alimentado por combustível sustentável, depois da vitória no Rallye du Maroc em outubro passado. A gestão da especial de hoje permitiu transformar a vantagem matinal de 1m27s num avanço de 2m30s sobre os principais adversários, num dia marcado por pisos escorregadios e condições muito variáveis.

O facto de não terem de abrir a estrada na última etapa é visto internamente como mais um trunfo, num fim de semana em que a Dacia Sandriders procura também somar um segundo triunfo consecutivo no W2RC, depois do êxito de Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin no Dakar, em janeiro.

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No final da especial, Loeb descreveu um dia exigente, mas positivo. “Foi um dia longo e difícil, a especial foi realmente complicada, com muitas mudanças de aderência e de ritmo. Em alguns sítios havia muita água, rios grandes e muita lama, por isso foi mesmo traiçoeira”, explicou o francês, sublinhando o desafio constante de adaptação ao terreno.

Apesar disso, o nove vezes campeão do mundo de ralis sentiu-se confortável com o conjunto. “Tive um bom ritmo e um bom feeling com o meu Dacia Sandrider. Pude atacar toda a especial e ataquei forte porque não sabia os tempos dos outros, como o Seth Quintero, por isso precisava de ser rápido para não o deixar recuperar demasiado tempo”, referiu. “No fim foi uma boa etapa, segundo melhor tempo e aumentamos um pouco a liderança, por isso a posição é boa neste momento”, concluiu Loeb, à entrada para a decisão de domingo.