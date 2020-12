Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez no Extreme E

Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez são as mais recentes ‘aquisições’ da Extreme E. Vão correr pela equipa de Lewis Hamilton a X44, na primeira temporada da competição, agendada para 2021.

Sébastien Loeb dispensa apresentações, é um dos maiores pilotos de ralis de todos os tempos e uma lenda do mundo do automobilismo, com um recorde de nove Campeonatos do Mundo de Ralis e 79 vitórias.

A seu lado, para dividir a pilotagem, estará a espanhola Cristina Gutiérrez, um talento emergente que fez história no Dakar de 2017 ao tornar-se a primeira piloto espanhola a terminar a corrida na categoria automóvel, terminando em 5º entre as estreantes.

Para Loeb: “Juntar-me à equipa X44 é para mim uma oportunidade de continuar a fazer o que amo, as corridas, e estou ansioso por competir num veículo elétrico. Já tive a oportunidade de conduzir o carro recentemente, e é incrível”, disse o francês.

Já Cristina Gutiérrez, acrescentou: “Estou entusiasmada, não só teremos a oportunidade de aumentar a consciência global da crise climática, como também poderei trabalhar com dois heróis meus, o Sébastien e o Lewis. Sou uma grande fã de Fórmula 1 e há anos que o vejo correr, por isso ser convidada a juntar-me à sua equipa é um sonho tornado realidade. Quanto ao carro, guiei-o pela primeira vez recentemente e foi uma experiência tão boa que mal posso esperar para ver o que pode fazer em corrida”.