Sacha Fenestraz vai competir no Rally dos Sertões

O franco-argentino Sacha Fenestraz, piloto da Nissan Formula E Team no Campeonato do Mundo de Fórmula E em 2023/2024, disputará o Rally dos Sertões com um UTV da equipa Varela Racing, e terá a mãe, veterana do Dakar, como navegadora.

O Rally dos Sertões é uma prova icónica, um evento que tem o Brasil como pano de fundo e liga o país, disputa-se de 23 a 31 de agosto e contará com uma forte presença internacional. Desta vez, seis países estão representados entre os inscritos nos carros, motos, UTVs e quadriciclos. E um nome em especial chama a atenção, já que competirá pela primeira vez numa prova off-road.

O franco-argentino Sacha Fenestraz vai encarar o desafio de 3.704km – 2.306 deles cronometrados – no comando de um UTV da equipa Varela Racing, uma das referências da modalidade. Aos 25 anos, completou em julho a sua segunda temporada na Fórmula E. Além disso, foi vice-campeão da Super Fórmula do Japão em 2022 e venceu uma prova do Super GT no mesmo ano.

O interesse de Sacha pelos ralis vem desde a infância, uma vez que a sua mãe, Stephanie, disputou o Dakar como navegadora. E é justamente ela que estará sentada no banco da direita do UTV para passar ao filho as notas do percurso. O objetivo é, acima de tudo, ganhar experiência no off-road e divertir-se ao longo das oito etapas.

“Estou muito feliz de anunciar que vou disputar o Sertões BRB ao lado da minha mãe, na equipa Varela Racing. Estou a realizar um sonho de menino. Será uma experiência muito diferente de todas que vivi no automobilismo, mas espero divertir-me bastante. O meu objetivo é concluir a prova para, quem sabe mais adiante, pensar em resultados de destaque”, disse Sacha Fenestraz.

Foto: Simon Galloway