Rui Madeira na Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Os montes e planícies do Baixo Alentejo serão o palco da prova inaugural da época 2023 de Todo-o-Terreno e Rui Madeira está ansioso por fazer ‘rugir’ o motor do SSV da JB Racing que partilhará com Nuno Rodrigues da Silva no desafio proposto pelo CPKA.

Integrando a forte ‘armada’ de mais de uma dezena de unidades que a JB Racing vai levar à edição 2023 Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, a consagrada dupla está carregada de ‘ganas’ para devorar o desafiante traçado da prova alentejana, que dá partida à temporada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que decorre sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal.

Contando com o sábio apoio técnico da estrutura liderada por Jorge Branco, que tem no naipe de pilotos, entre outros, o jovem Gonçalo Guerreiro campeão dos SSV 2022, o craque mundialista já preparou este primeiro embate do ano, testando o Ca-Am num traçado de 9 quilómetros na zona de Azambuja.

A jornada de teste permitiu a Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva rodarem com o SSV de forma muito intensa: “As primeiras impressões foram positivas. O local foi ótimo para o teste, pois incluiu os variados tipos de terreno, piso rápido, zonas encadeadas e alguns cruzamentos no sentido de ter a confiança necessária para uma prova de longa duração”, realçando ainda “a excelente impressão que me causou este o Can-Am da JB Racing.

É notória a melhor resposta do motor e o menor peso, quando estabelecemos a comparação com o T3 que utilizamos em 2022 nesta prova. Também conseguimos uma boa afinação base do Can-Am e o trabalho realizado dá-nos muita confiança e ambição para conseguir um bom resultado”.

A confiança ergue-se também na sintonia total que Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva possuem e que os transforma numa dupla de elevado índice competitivo, assumindo o piloto que “tudo faremos para transformar a nossa experiência no melhor mote para discutir lugares de destaque. O nosso principal objetivo, tal como em 2022, é promover bem os nossos patrocinadores, em especial a Esc Online, até porque a prova tem a marca como patrocinador principal e queremos muito potenciar o apoio que nos dão. Depois, divertir-nos o máximo que pudermos e andar forte, sempre em crescendo, apostando na fiabilidade e num ritmo constante e seguro”.

Rui Madeira assume que “em termos de classificação geral, será difícil acompanhar alguns dos 7, 8 primeiros, que andam sempre a fundo do princípio ao fim, mas a prova é extensa e dura e tudo faremos para alcançar um bom resultado, até para agradecer à JB Racing pela disponibilidade do SSV para esta prova”.

Quando a futuras presenças da dupla no calendário de Todo-o-Terreno de 2023, Madeira confirma que “iremos fazer mais uma ou duas provas, sempre que não coincidirem com os ralis que temos no nosso programa competitivo desta época”.