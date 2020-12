Rosberg Xtreme Racing confirma Molly Taylor na Extreme E

Extreme E, a nova série de corridas elétricas todo-o-terreno, e a equipa Rosberg Xtreme Racing confirmaram hoje que a australiana Molly Taylor vai ser piloto da equipa. Taylor junta-se à RXR para a primeira temporada da Extreme E, que terá SUV elétricos a competir em ambientes remotos em todo o mundo. Molly Taylor é Campeã Australiana de Ralis – e a única vencedora feminina da série até à data – com vitórias em ralis nacionais, regionais e internacionais. Em 2013, Taylor tornou-se a Piloto Internacional de Ralis Feminino Número 1 no Ranking Mundial de Ralis. No ano seguinte, Molly Taylor foi a primeira mulher no WRC Júnior a terminar numa posição de pódio, no Rali da Finlândia.

Desde então, Taylor foi Campeã do Campeonato Australiano de Ralis, em 2016, terminando nos três primeiros lugares da competição quatro anos, em cinco, entre 2015 e 2019.