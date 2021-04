Rosberg X Racing vence primeira da Extreme E

A equipa de Nico Rosberg, a Rosberg X Racing venceu a primeira corrida da época inaugural da Extreme E, batendo a equipa de Lewis Hamilton, a X44, que se atrasou devido a problemas mecânicos. Este evento marca um ponto importante para o todo terreno, já que pela primeira vez na sua história passa a dispor de uma competição com veículos totalmente elétricos, numa competição para já ainda completamente diferente do status quo em termos de conceito.

A Extreme E foi anunciada já lá vão uns anos, propunha-se como uma competição de futuro e ‘ele’ aí está. Para já, e tendo em conta que as baterias ainda não permitem grandes ‘cavalgadas’, o formato mais parece ralicross em percursos do Dakar que outra coisa qualquer, mas a verdade é que entretenimento não faltou.

Outra das grandes novidades é a igualdade de género: Cada equipa é formada por uma mulher e um homem e ambos dividem o volante em partes iguais.

As qualificações e as corridas são simples: duas voltas, troca de piloto a meio, com o tempo a contar. Os carros são exatamente iguais, um buggy, o Odyssey 21, que tem dois motores elétricos que debitam uma potência combinada do equivalente a 550 cv.



A primeira prova foi na Arábia Saudita e Johan Kristoffersson e Molly Taylor recuperaram de um início mais lento, triunfando na corrida, que tem várias ‘nuances’, a ‘Grid Play’ que é ‘adquirida’ através de voto e a ‘Crazy Race’ uma espécie ‘shootout’ para um derradeiro lugar na grelha.

Bem habituado a este tipo de partidas, Kristoffersson, campeão de 2017, 2018 e 2020 do WorldRX despoletou o ‘Hyperdrive’ e arrancou melhor, perseguido por Sebastien Loeb (X44), mas o francês cedeu devido a problemas de direção assistida, quando perseguia o sueco, que sem ‘pó’, foi-se afastando dos perseguidores, chegando à troca de pilotos com 32s de avanço, com Molly Taylor a cumprir a sua volta e a terminar com 23.73s na frente do carro da Andretti United, de Timmy Hansen e Catie Munnings.

O Team X44 de Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez terminou a 1m38s. Fora da final ficaram Carlos Sainz/Laia Sanz, da equipa Acciona Sainz XE, terminando em quarto. A Hispano-Suiza Xite Energy Team de Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca foi segunda na ‘Crazy Race’, terminando o evento em quinto com a JBXE de Jenson Button e Mikaela Åhlin-Kottulinsky em sexto. A SEGI TV Chip Ganassi Racing/Sarah Price/Kyle LeDuc desistiu devido a acidente e a Veloce Racing de Jamie Chadwick e Stéphane Sarrazin bem como a Abt Cupra XE de Mattias Ekström Claudia Hürtgen ficaram fora do dia decisivo devido a acidentes.