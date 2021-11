Ricardo Porém regressa às 24 Horas TT: “Com esta equipa só podemos ambicionar em discutir a vitória” | AutoSport

É aos comandos de um Can-Am MMP Rally de categoria T3 que Ricardo Porém estará presente no sempre especial evento de fim de temporada do Todo-Terreno Nacional, as 24 Horas TT Vila de Fronteira. Nesta prova, o piloto de Leiria irá repartir as horas de condução com o famalicense Rui Carneiro, e com os leiriense João Ferreira e Manuel Porém, este último irmão de Ricardo Porém e seu navegador em muitas aventuras ao longo da carreira.

Numa prova sempre difícil de estabelecer objetivos ou definir metas, dada a dureza da mesma, Ricardo Porém mostra-se ainda assim confiante num bom resultado. “Com esta equipa só podemos ambicionar em discutir a vitória. Se vamos ou não conseguir entrar nessa luta é uma verdadeira lotaria, uma vez que as 24 Horas de Fronteira são pródigas em grandes surpresas e reviravoltas. Certo é que temos carro e equipa para lutar, o resultado só mesmo o decorrer da prova nos dirá onde podem almejar chegar”, começou por dizer antes de explicar as razões que o levaram a entrar neste projeto numa viatura de categoria T3: “Não há dúvidas que é uma viatura competitiva e o Rui Carneiro já a conhece extremamente bem, tendo em conta que participou no Dakar ao volante deste mesmo veículo. Depois a oportunidade de competir ao lado do meu amigo João Ferreira e, claro está, a de partilhar o volante com o meu irmão Manuel que tantas vezes me navegou rumo a conquistas. Será uma experiência muito positiva e estou mesmo muito confiante que nos iremos divertir e, quem sabe, surpreender.”