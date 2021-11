Ricardo Porém preparado para grandes desafios: “Em breve haverá novidades” | AutoSport

Os próximos desafios de Ricardo Porém ainda não se encontram totalmente definidos e o piloto deixou também nota que continua “a trabalhar para viabilizar presenças mais assíduas em competições de desporto automóvel. Continuo com muita vontade e sinto-me preparado para grandes desafios. Em breve haverá novidades sobre as próximas corridas.”

Ricardo Porém, em conjunto com Rui Carneiro, João Ferreira e Manuel Porém, subiu ao pódio das 24 Horas TT Vila de Fronteira, após ter conseguido levar o Can-Am MMP Rally ao terceiro lugar da geral. A equipa foi ainda a mais rápida entre as viaturas de categoria T3 e triunfou entre as equipas formadas por pilotos portugueses.

Se na antevisão da participação nesta dura maratona TT, Ricardo Porém se mostrava cauteloso face às dificuldades de uma prova como esta, no final, bem no centro do Terródromo de Fronteira, o piloto leiriense era o rosto da felicidade. “Fazer parte desta equipa composta pelo meu irmão Manuel, o João Ferreira e o Rui Carneiro foi muito positivo, o ambiente fantástico. Lutámos bastante, chegámos a liderar a prova e, apesar de alguns problemas normais numa prova de 24 Horas, concretizamos o nosso principal objetivo que era primeiramente, e se possível bem classificados”, explicou antes de destacar que: “pessoalmente, este é o meu melhor resultado em Fronteira e naturalmente estou muito satisfeito por o ter alcançado ao lado de uma equipa fantástica. Desde o início, quando decidimos fazer a prova juntos, sabíamos que só podia dar certo e o resultado a cereja no topo do bolo.”

