Ricardo Porém na Baja Aragón com novo Kaizen: “validação prática de meses intensos de trabalho”

Ricardo Porém vai marcar presença na próxima edição da Baja Aragón, uma das provas mais prestigiadas da Taça do Mundo FIA de Bajas, ao volante do Kaizen, uma viatura de competição inteiramente concebida e produzida em Leiria. Esta será a estreia internacional do novo protótipo português, numa jornada que se antevê tão desafiante quanto simbólica para o futuro do projeto.

Aos comandos do Kaizen e com Nuno Sousa como navegador, Ricardo Porém assume uma abordagem determinada e realista: terminar a prova e recolher o máximo de informação possível, demonstrando a robustez e o potencial da nova máquina nacional num dos palcos mais exigentes do todo-o-terreno europeu.

“Esta participação representa muito mais do que uma corrida. É a validação prática de meses intensos de trabalho de engenharia e desenvolvimento em Portugal. Sabemos que estamos ainda numa fase inicial, mas acreditamos nas capacidades do Kaizen e queremos mostrar que é possível fazer carros de rally raid fiáveis e competitivos em território nacional. O objetivo passa por terminar a prova, testar o carro em condições reais e demonstrar que este projeto tem boas bases para um futuro promissor”, afirma Ricardo Porém, que não quis deixar de agradecer o convite para liderar este projeto: “Quero agradecer naturalmente ao Henrique Silva e à Cattiva Sport pela confiança que depositaram em mim para estar ao volante do carro na estreia competitiva e nos testes prévios. Será com orgulho que levo o nome de Leiria e das suas gentes e empresas a este tão magnífico palco.”

O Kaizen é um protótipo criado e pensado para ser fiável, para ter performance elevada e de fácil manutenção, características essenciais para enfrentar os rigores do rally raid moderno. Produzido em Leiria, envolve uma equipa multidisciplinar de técnicos, engenheiros e especialistas nacionais, com o propósito de criar uma viatura competitiva e tecnologicamente evoluída com assinatura 100% portuguesa.A participação na Baja Aragón é o primeiro grande teste internacional do Kaizen.

Ricardo Porém, piloto com um percurso consolidado no panorama do todo-o-terreno, encara o desafio com a experiência acumulada ao longo de várias épocas e a motivação adicional de estar a defender um projeto que nasce da sua região, Leiria, e do seu país.