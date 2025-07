Ricardo Porém: estreia nacional com o novo Kaizen

Ricardo Porém está pronto para um novo desafio: a estreia oficial do seu mais recente projeto, o Kaizen, na Baja de Espanha, Aragon. Esta iniciativa, que conta com a parceria da Cattiva Sport, representa um marco significativo no panorama do todo-o-terreno nacional, pois o Kaizen é um projeto com selo 100% nacional e, mais especificamente, 100% Leiriense. Foi desenvolvido com a dedicação e o conhecimento de uma equipa que acumula longos anos de experiência e uma paixão contagiante pela modalidade.

Para esta aventura, Ricardo Porém, terá novamente a seu lado, Nuno Sousa como navegador. Nuno tem sido um verdadeiro companheiro nas últimas provas, partilhando corridas e aventuras.

Com a equipa alinhada e o entusiasmo em alta, Ricardo Porém deixa uma mensagem clara de determinação: “Estamos prontos para dar o máximo. Vamos com tudo!”