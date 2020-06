Resumo do Test Day TT (vídeo)

As máquinas e pilotos do melhor campeonato de todo-o-terreno da europa regressaram ao seu habitat natural depois de três meses de confinamento originado pela pandemia do Covid 19. Antecedendo as competições, que irão regressar a partir de setembro, três dezenas de SSV e uma dezena de Motos marcaram presença no Test Day TT que teve lugar Herdade da Ameixoeira, concelho da Azambuja, a poucos quilómetros de Lisboa.

O evento, enquadrado pela FMP, foi organizado pela equipa do CPKA que, com a colaboração da Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense e da A2 Comunicação, preparou um excelente programa de ação tendo por base um magnífico troço com 10 quilómetros de extensão, que foi percorrido por seis vezes.