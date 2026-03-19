Rally Raid Portugal / SSV / SS2: Monteiro vence, Cidade ‘cai’, Portela Morais líder

No fim, a etapa SSV do Rally Raid Portugal parece um filme em três atos: a pressão inicial entre compatriotas, o renascimento de João Monteiro rumo a uma vitória à moda de 2024 e a reviravolta dramática provocada pelo abandono de Luis Cidade. Um enredo onde a velocidade se mistura com a resistência, e em que a bandeira portuguesa domina o ecrã de princípio a fim.

Teve azar, Luís Cidade / Valter Cardoso (Can-Am Maverick R/South Racing Can-Am). Tiveram um problema mecânico no km 225 o que lhes acabou com as esperanças de uma boa classificação à geral.

João Monteiro / Nuno Morais (Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) venceram a etapa 52s na frente de Luis Portela Morais / David Megre (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team) com Miguel Barbosa / Joel Lutas (Polaris RZR Pro R/BP Ultimate Adventure Team) em terceiro a 1m18s. Na geral, Portela Morais é o novo líder 2m36s na frente de Miguel Barbosa.

Filme do dia

João Monteiro assina uma vitória de fio a pavio, lidera do primeiro ao último quilómetro e volta a conquistar a especial rumo a Espanha, tal como em 2024, com Luís Portela Morais e Miguel Barbosa a completarem um pódio totalmente português. Na geral, o enredo vira de forma dramática com o abandono de Luís Cidade por problemas mecânicos, entregando o comando a Portela Morais, agora seguido por Barbosa e por um resistente João Monteiro, com o francês Andrea Deldossi a espreitar o pódio e a lembrar que a luta não é só entre portugueses.

Tudo começa com os primeiros SSV a entrarem em cena atrás dos Challenger, desenhando as primeiras linhas de um duelo bem nacional. Luís Cidade, herói da véspera e vencedor da etapa 1, parte na frente, mas sente desde cedo o peso das cores portuguesas nos retrovisores.

Logo atrás, Luís Portela Morais, Miguel Barbosa e José Oscar Nogueira lançam o ataque, cada um a puxar pelo seu conjunto, num confronto que também é de marcas: Cidade e Nogueira em Can-Am, Portela Morais e Barbosa a defenderem as cores da Polaris.

O primeiro estrangeiro, o brasileiro Pedro Mac Dowell, surge já a vários minutos, um sinal de que, nestas pistas, são mesmo os pilotos da casa que ditam o ritmo.

À medida que a especial avança, um nome começa a ganhar destaque na narrativa: João Monteiro. Em 2024, foi ele quem assinou a vitória na tirada até Badajoz, e hoje regressa com a clara intenção de reviver esse capítulo.

Ao passar no km 32, dispara o melhor tempo da classe, deixando Barbosa a dez segundos, Cidade a onze e Deldossi, melhor estrangeiro, já a quinze. O filme parece repetir-se, mas com novos contornos: desta vez, a luta não é apenas contra o cronómetro, é também contra o peso da memória de um triunfo passado.

Com o desenrolar dos quilómetros, Monteiro transforma a intenção em domínio. No km 32 tem dez segundos de avanço, no km 78 já são vinte, e ao km 98 a margem cresce para 28 segundos. Cidade segura o segundo posto, Portela Morais mantém-se em terceiro e Barbosa fecha um top 4 totalmente português, todos ainda dentro de uma margem em que um erro pode reescrever a ordem.

A cada passagem por um controlo intermédio, a ideia reforça-se: João Monteiro está a construir a vitória passo a passo, sem explosões súbitas, mas com uma consistência que corrói a confiança dos adversários.

Mas, como em qualquer bom guião desportivo, o drama não fica à porta. Mais à frente, já no coração da especial, surge o momento que muda o rumo da geral: um problema mecânico deita por terra as aspirações de Luís Cidade.

O vencedor da etapa anterior vê a sua prova ruir ao km 225, abandonando a luta e, com isso, libertando o lugar de comandante.

Em segundos, o que era um duelo pela etapa transforma-se numa dança de posições na classificação absoluta. Portela Morais assume o comando da geral SSV, Barbosa sobe a segundo e Monteiro, com a vitória da etapa no bolso, encaixa-se em terceiro, todos separados por poucos minutos.

Deldossi, sempre regular, mantém-se perto o suficiente para cheirar o pódio, à espera de qualquer deslize dos homens da casa.

Quando os motores finalmente se calam, o quadro fica completo. João Monteiro nunca tremeu: abriu a especial a atacar, consolidou a margem quilómetro após quilómetro e corta a meta como vencedor, assinando a terceira vitória da carreira neste evento.

Atrás dele, Luís Portela Morais surge a 52 segundos, seguido por Miguel Barbosa a 1 minuto e 18 segundos, ambos ao serviço da bp Ultimate Adventure Team, confirmando um pódio cem por cento português. Na geral, o abandono de Cidade reescreve os protagonistas: Portela Morais é agora o novo líder, Barbosa assume o papel de perseguidor direto, e Monteiro relança-se na luta com a confiança reforçada por um dia perfeito. Deldossi, paciente e persistente, continua à espreita, pronto para aproveitar qualquer abertura.

No fim, a etapa SSV do Rally Raid Portugal parece um filme em três atos: a pressão inicial entre compatriotas, o renascimento de João Monteiro rumo a uma vitória à moda de 2024 e a reviravolta dramática provocada pelo abandono de Cidade. Um enredo onde a velocidade se mistura com a resistência, e em que a bandeira portuguesa domina o ecrã de princípio a fim.