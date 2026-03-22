Rally Raid Portugal, SS5: Loeb muito perto de vencer, João Ferreira segura pódio

Quando ainda falta a curta super especal do Estádio Algarve, Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) estão na frente da SS5, com cinco segundos de avanço para Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) com João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) em terceiro a sete segundos.

Sébastien Loeb / E. Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) estão num claro controlo da prova e preparam-se para vencer. Chegaram ao Estádio Algarve a 24 segundos de Lucas Moraes e estão muito perto de assegurar a sua primeira vitória em Portugal, aliás a terceira em provas mundiais, se a isso juntarmos os dos Ral de Portugal de 2007 e 2009 que curiosamente também se disputaram no Algarve.

Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing W2RC) são quintos na frente de Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA). Dentro em pouco os resultados finais, após o curto troço do Estádio Algarve,