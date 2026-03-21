Rally Raid Portugal, SS4: Alexandre Pinto dilata avanço nos Challenger
Nos Challenger Alexandre Pinto / B. Oliveira (Taurus T3 Max/Old Friends Rally Team) somam e seguem, venceram novamente uma etapa, voltaram a bater Charles Munster / Xavier Panseri (KTM X-Bow/G Rally Team) agora por 37s com Pedro Gonçalves / H. Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) em terceiro na frente de Rui Carneiro / Fausto Mota (KTM X-Bow/G Rally Team) e Marco Pereira / Eurico Adão (Can-Am Maverick X3/Metalmarinha Racing).
Na geral, Alexandre Pinto dilata um pouco mais o avanço passando-o de 4m14s para Charles Munster, colocando a margem em 4m51. Os grandes protagonistas iniciais desta prova, Ricardo Porém / Nuno Sousa (Kaizen 51/Cattiva Sport) voltaram a ter problemas a atrasar-se. É pena pois estavam a fazer uma prova ‘enorme’.
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