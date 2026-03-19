Rally-Raid Portugal, SS2, Km 98: Loeb na liderança virtual, João Ferreira em terceiro
Ak Km 98 do segundo Setor Seletivo do Rally Raid Portugal, Sébastien Loeb / E. Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) lideram a geral virtual com 16 segundos de avanço para Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing W2RC) com João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) em terceiro a 19 segundos. Estas classificações são ‘live’ mas só no final da etapa se tornam efetivas.
Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux GR/Toyota Gazoo Racing SA) mantêm o quarto lugar, a 1m02s, menos 20 segundos que Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) que subiu um lugar face a onde terminou ontem, com Yazeed Alrajhi / Timo Gottschalk (Toyota Hilux GR/Overdrive Racing) a aparecer logo a seguir a 2m23 e a fazer percurso inverso, trocando de posição com o brasileiro da Dacia. Não há ainda classificações neste pontos dos Challenger e SSV.
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